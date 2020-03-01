湖北22人誤食「消毒片」搶救中！村幹部發的「規定當面喝」

▲湖北黃岡發出電報公文。（圖／翻攝微博，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎傳染力極強，各地政府都加強了消毒頻率，但湖北省黃岡市近日傳出一起嚴重的中毒事件，有22名民眾誤食了疫情防控指揮部發放的「環境消毒片」（類似漂白丸）後中毒，被送到醫院搶救，消息還指出，有多人已陷入昏迷，情況危急。

根據《封面新聞》報導，網路上最近流傳一份疑似黃岡市人民政府發往各縣的電報，內容提到，黃岡市黃梅縣黃梅鎮向窯村一組村民14戶22人，誤食鎮疫情防控指揮部下發的「二氧化氯環境消毒片」，電報的等級為「特急、明電」，落款日期為2月28日。

消息傳出後，黃梅縣委宣傳部相關人員表示，確實發生一起誤食「消毒片」中毒事件，目前警方正在調查，詳情將在近期通報。

▼消毒片外型與藥片、維他命片類似。



與電報同時流傳的，還有一份手機聊天截圖，內容中提到，黃梅縣人民醫院的醫師與護士正在搶救一批中毒的人，一個村共20多個人，喝了消毒水，「說是村幹部發的，必須要當面喝！」「口服過程中，組長還要拍照留痕跡記錄。」

黃梅縣人民醫院的相關人員也證實，確實處理了一批中毒患者，是由急診科處理，但未能透露具體人數、中毒情況。

此事在網路上引起很大討論，許多網友都認為實在太誇張，「怎麼會有人把用來環境消毒的東西吃進去？還是一次22個人，都沒有人感覺奇怪嗎？」「還沒消滅病毒，自己反而先中毒了！」但也有人認為並不稀奇，「這種消毒片經常沒有包裝的，看起來就跟藥丸一樣，確實有可能誤食。」「若真是村幹部發的，村民很可能基於信任，才沒多思考。」

▼消毒片用於環境消毒，誤食會有生命危險。

