「殺狗抗疫發獎金！」　東莞社區獵殺公告..看了讓人頭皮發麻

▲大陸東莞社區發出獵殺通告，禁止飼主放養寵物，一律殺無赦，被批殘忍。（圖／翻攝 星島網）

記者任以芳／綜合報導

大陸爆發新冠肺炎（COVID-19）後，不少社區推出「禁止遛狗令」。近日網路流傳一份來自大陸東莞社區通告，看得讓人頭皮發麻！管委會揚言住戶如果放養寵物將被活活打死，還號召鄰居參與，可獲得300到200不等的獎金。（單位；人民幣，同下）

根據星島網指出，東莞的社區發出最新通告，管委會宣稱為了防疫，要加強寵物狗的管理，發現有放養行為一律「殺無赦」！ 通告內容規定，社區嚴禁放養狗隻、嚴禁帶狗隻到公共場所大小便、嚴禁圈養狗隻。規定十分殘忍。

▲大陸東莞社區發出獵殺寵物通告，號召鄰居參與拿獎金。（圖／翻攝微博 交通事兒）

如果發現放養行為，一律進行捕殺，管委會還鼓勵居民共同參與管理，捕殺一隻放養流浪狗，15斤以上大型犬可獲300元獎勵，換算大約是1300多台幣，15斤以下可得200元獎勵。如果發現有人帶狗隻在公共場所大小便，將停發季度股金分紅及環境獎勵金，如屬出租戶，由屋主承擔，有關措施會5日正式執行。

這則「獵殺通告」也引起大陸網民熱論，不少人留言怒罵通告不合理，太粗暴野蠻。認為「如果人守規律，狗就不會有無妄之災」、「人類的錯誤卻要去屠殺其他弱小生靈？」也有網友稱「放養就該打死」、「獎勵得太少」但，大部分支持留言的比較少。