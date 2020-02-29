2020成台灣「超日趕韓」元年！　女名嘴說了：關鍵是防疫能力

▲姚惠珍提到，若政府守好疫情防線，2020將成為台灣「超日趕韓」的元年。（圖／翻攝《關鍵時刻》）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴大，日本、南韓等國家更淪為重災區。對此，媒體人姚惠珍28日表示，2020年可能成為台灣「超韓趕日」的元年，關鍵原因還是取決於台灣的防疫功力。

姚惠珍28日在東森節目《關鍵時刻》上指出，台灣先前之所以會把對岸當成敵人，不是因為「中國人」，而是因為對岸隱匿了新冠肺炎的疫情，導致疫情完全失控，「在這種情況下，馬英九居然還抓住著，講了那句話，兩岸之間是沒有國籍關係的。」

姚惠珍說，馬英九說出這句話，重創了國民黨，導致國民黨的民調僅剩12％多，成為「全台最大的受災戶」，主要的原因是「對敵人太仁慈」。

至於是否對日本發出旅遊示警，姚惠珍提到，在2月中旬時，她曾提醒正在北海道游玩的朋友，要小心一點，當時朋友回應「北海道尚未出現疫情」，沒想到隔天就出現確診案例，緊接著全國都出現疫情。

▼ 日本北海道傳出多例新冠肺炎確診案例。（圖／達志影像／美聯社）

姚惠珍說明，從中國大陸回來的台灣人，需要進行居家檢疫、居家隔離等健康管理政策，但旅日遊客回台後，卻不必做這些動作，仍能繼續上班、趴趴走，讓她感到相當不妥。

姚惠珍指出，目前台灣的防疫力是世界第一，若政府成功守住這道防線，將轉變成2020經濟發展上的一個關鍵，甚至成為「超日趕韓」的元年，「Taiwan is number one已經不會再只是口號，它有可能是從今年是元年開始。」

「這不是隨便講講的。」姚惠珍說，以高科技產業來看，台積電與三星一直是競爭對手，但從去年開始，台積電在精密科技方面將狠甩三星，讓南韓準備舉全國之力扶植三星，不過經過這次的疫情，南韓將離目標愈來愈遠，因為目前台積電產線仍相當正常，南韓卻有不少大企業因為疫情被迫暫時關閉總部，很多研發都會因此延遲，因此2020成為台灣是否能「超日趕韓」的關鍵。

▼ 由於新冠肺炎疫情爆發，南韓出現排隊買口罩的人潮。（圖／路透）