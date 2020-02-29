嗆「大陸員工」疫情害了生意！基隆廟口開打　鼎邊銼老闆怒毆他斷鼻

▲嗆「大陸員工」疫情害了生意！基隆廟口名店開打。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者許力方、郭世賢／基隆報導

基隆廟口驚傳商家糾紛，近來因疫情升溫，廟口夜市生意一落千丈，邢記鼎邊銼老闆因為被說「生意差都是陸籍員工害的」，動手將奶油螃蟹店何姓老闆打得鼻青臉腫，氣得直呼「說什麼武漢肺炎生意差，怪我們，關我們Ｘ事？」一群人當街開打，引發當地民眾關注。警方調查後發現兩攤商間互有嫌隙，徒手打架，但都沒有報案提告，將主動調閱監視器通知雙方到案。

奶油螃蟹店何姓老闆指控，當時只跟鼎邊銼店說「這次大陸隱藏疫情」，還說了疫情「肯定跟你們店裡的大陸員工脫不了關係」，這樣講而已，對方就不高興，「說我多嘴」，下一秒馬上挨揍，老闆就跑出來狂踹。他受訪時更秀出被打的鼻青臉腫的照片、驗傷單，指控鼻子閉鎖性骨折，得開刀手術治療。

鼎邊銼店家反控，根本是對方刻意造謠，早在衝突之前，何姓老闆就曾多次挑釁「一直瞪你」，還會騎車經過故意要撞人，也報警很多次。

何姓老闆則全盤否認，「沒有！沒有！我不曾去跟他們亂，從那邊經過而已，他們都會找藉口。」聲稱自己無端受害，有一天經過，跟員工稍微有點口角，就被對方老闆跑出來痛毆。

對此，基隆市延平街派出所副所長楊智翔28日表示，經調查此案非聚眾鬥毆，為攤商間互有嫌隙爭吵，徒手打架，但當事人均未報案提告傷害，因公共場所鬥毆妨礙社會秩序，警方將主動調閱監視器釐清案情，並通知雙方到案，依法辦理。