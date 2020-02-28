韓國瑜228講成823、謝雪紅變王雪紅　林濁水酸：少出門不講話

▲林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜28日上午前往二二八紀念公園，參加二二八事件73週年追思會，但韓國瑜一上台致詞就口誤，「今天是八二三，73周年紀念會」，還把「謝雪紅」講成「王雪紅」。對此，前立委林濁水也看不下去，狠酸少出門不講話。

林濁水在臉書表示，韓國瑜把二二八講成八二三，還把謝雪紅講成王雪紅，「韓市長，少出門不講話，只關在辦公室為安的建議要不要再認真考慮一下」。

韓國瑜被媒體追問時，強調沒講錯話，「我從頭到尾都說二二八，這麼嚴肅的追思怎麼會這樣講話呢！」不過，事後一小時拍影片道歉，他承認口誤，並在影片中說「剛剛結束後看錄影帶，的確有口誤，因為專心在致詞內容，口誤我非常抱歉，在二二八追思會呼籲大家，我們能夠遠離傷痛、記取教訓，讓台灣社會充滿愛與包容。」

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