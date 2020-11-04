罷韓連署達標遭韓粉質疑　他留言酸「憨粉、像黃安」下場出爐

▲韓國瑜成為台灣史上，首位被罷免的行政首長，連署期間韓粉、韓黑罵成一團，提告互有勝負。（圖，資料照／記者李毓康攝）

記者羅志華／台北報導

前高雄市長韓國瑜上任不滿1年，即遭連署罷免，並於6月間被高雄市民以93.9萬高票罷免成功；期間隨著連署進度發展，韓粉與韓黑也越戰越兇，一名蔡姓男子於2019年10月間，見某網友對罷韓連署30萬、達到第二階段，質疑連署書真假，指名狠酸「憨粉」、「支持草包最有腦，腦裡裝草，牛羊看你追著跑」、「你早洩」等語，北院依公然侮辱罪判罰5000元。

高雄市成功罷免韓國瑜，創下台灣第一位行政首長被罷免的紀錄，連署剛開始，許多網友並不看好，但隨著連署進度一步步達標，風向也開始轉變，2019年10月間，網路媒體報導罷韓第二階段達標，以網友評論「本來覺得難度超高，現在看來有機會」為標題，引起熱烈討論。

蔡男見網友在新聞下發表意見，「最好檢視連署書之真假，希望都是高雄人寫，最好不要一個人寫100份」，竟指名大酸，「OO（網友暱稱），我最愛腦袋裝草的憨粉，嘻嘻」、「OO，你早洩！你老婆要哭哭了！」、「OO…憨粉在電視上不是最會吠了」、「長得像個黃安！厲害啦！腦包也像黃安」等語，事後遭網友提告。

蔡男於審理中坦承犯行，卻因和解金額談不攏，未得到網友原諒；法官認為，被罵的網友臉書放自己大頭照，而蔡男謾罵已損害對方名譽，依公然侮辱罪判他罰金5000元，如易服勞役，以1千元折算1日。

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