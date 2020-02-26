俄羅斯到底強在哪？　內行人「2字」解密：他們真的夠狠！

▲俄羅斯被外界稱為「戰鬥民族」。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者賴韻如／綜合報導

俄羅斯擁有1707萬平方公里的國土面積，橫跨整個歐亞兩大洲，為世界上土地面積最大的國家，更被外界認為是神秘國度、戰鬥民族。日前一名網友就在PTT好奇問卦，「俄羅斯到底強在哪裡？」沒想到貼文一出立即吸引網友熱烈討論，一名內行網友更以「2字」點出關鍵。

原PO25日在PTT的「Gossiping板」上寫道，「俄羅斯是兩次世界大戰的得利者，皆為戰勝國，國土面積超大 ，但是農業慘兮兮，民生水平很慘，盛產金髮白皮膚正妹，一堆老男人喝伏特加喝到死的國家，蘇聯解體後國防武力感覺有點言過其實，近代歷史靠拐騙中國領土為最大勝利，這樣的冷不拉基的國家到底強盛在哪裡？」

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▲俄羅斯蘇-57（SU-57）戰機身價達1.55億美元（近47億台幣）。（圖／路透社）



文章曝光後立即掀起熱議，許多網友紛紛留言，「最重要的是他不怕打」、「行動派的國家，不跟你玩政治手段」、「徒手跟熊打架」、「東歐的物資都在他手上啊」、「強在名字，聽到俄羅斯或戰鬥民族，我先跑」、「野性十足」、「強在他敢跟你打，不是只會嘴砲」、「強在敢任意出兵還沒人敢出兵反制」。

也有許多內行網友點出，俄羅斯之所以強大是因為「核武」，「有很多核武 ，有很多很多核武」、「軍武超強，所以他在世界上有話語權」、「兄弟多，武器強，夠狠！」、「軍事科技底力還在啊」、「拿武器換糧食的國家」、「除了核武，其他全是垃圾」。