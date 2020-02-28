新冠肺炎影響「兩岸關係」？　黃暐瀚憂心會「火車對撞」

▲黃暐瀚憂心「疫情會過去、兩岸回不去」。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情蔓延亞洲，兩岸關係也因而有不同態勢，資深媒體人黃暐瀚曾對此表示，「疫情會過去、兩岸回不去」。他再度提及他的憂心，眼看「台灣仇中」、「大陸仇台」，還是擔心終有一天，「火車對撞」。

黃暐瀚27日在臉書提到，他之前曾說「疫情會過去、兩岸回不去」，很多網友不屑的說：「誰跟你回不去？台灣跟大陸有什麼好回去的」？他直言，「這些網友不懂」他說的不只是「兩岸關係」回不去，或是台灣人與大陸人關係回不去，更主要的意涵是說，「大陸人對台灣人的善意，不見了，也回不去了」。

黃暐瀚指出，大陸人對台灣的「善意」？中國大陸曾幾何時，對台灣有「善意」，別開玩笑了吧？他知道，會有很多台灣網友這樣認為。黃暐瀚說，他們不知道，雖然「中共政府」對台「政治打壓」，但大多數的「中國人民」之前其實認為台灣是「同胞」。

黃暐瀚舉例，就像戒嚴時期，那個沒有言論自由的台灣，對中國大陸訊息，你得從「官媒」去看一樣。他表示，更多人認為，台灣是同胞，是跟香港澳門一樣，總有一天，要變成特區，要成為一省的地方。台灣人「仇中」，很多台灣人，都非常「仇中」。他提到去年的香港反送中，挑戰著中共領導人習近平的領導權威；今年的新冠肺炎，疫情若再無法獲得控制，更是可能影響民心。歷史可鑑，政權不穩，就得轉移焦點。

黃暐瀚說，放任民眾開始「仇台」，一來可以轉移疫情焦點，二來也等於隨時做好翻臉的準備，他知道大部分台灣人對大陸人仇不仇台，一點興趣都沒有，儘管狗吠火車，人微言輕，眼看「台灣仇中」、「大陸仇台」，還是擔心終有一天，「火車對撞」。

▲黃暐瀚。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

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