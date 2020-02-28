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北市女發燒猝死案完成解剖　檢體夜送疾管署！家屬同意排除新冠肺炎後領回

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▲▼ 家屬出面淚訴，檢察官、法醫如有懷疑是新冠肺炎，為何不採檢送驗。（圖／記者邱中岳攝）

▲家屬出面淚訴，如懷疑不名媛因猝死者有新冠肺炎，為何遺體放了5天不採樣送驗。（圖為資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市38歲女子不明原因發燒猝死家中，家屬質疑因可能感染新冠肺炎（COVID-19），卻拖了5天未安排檢疫，經台北地檢署與衛生單位聯繫後，法醫已於27日晚上完成解剖，檢體連夜送疾管署實驗室進行化驗，確認是否感染肺炎，在結果出爐前，遺體仍依法暫時冰存。

台北市23日下午出現首件疑為「嚴重特殊傳染性肺炎」報驗案件，檢、警連打9通電話給台北市衛生局等相關衛生單位，詢問是否安排檢疫，衛生單位回覆無法檢疫，但檢警持續查訪發現，死者工作地點會接觸到入境客戶，同事間也有人剛出國旅遊回台，無法排除染感肺炎的可能性。

27日上午，家屬在台北市議員陪同下舉行記者會，泣訴遭相關單位互踢皮球後，衛生單位主動聯繫北檢協調，檢察官在取得家屬同意後，當晚就由法醫穿著防護衣，在新北市立殯儀館負壓解剖室，對遺體採樣檢體隨即送交疾管署，待確認排除肺炎感染後，再將遺體交還家屬，至於確切死因仍待法醫解剖報告。

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