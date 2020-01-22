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2020幸福好年　林智堅展開寺廟祈福行程

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▲林智堅今(22)日一早就前往花園福地及東山綠水福德會參香祈福。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅今(22)日一早就前往花園福地及東山綠水福德會參香祈福。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

｢景象昇平開泰運、金鼠如意獲豐財｣，農曆新年即將到來，新竹市長林智堅與市府團隊特別安排於春節期間展開一系列寺廟開正祈福活動，從今（22）日開始，一直到小年夜晚間、除夕、大年初一，一連四天走訪17間廟宇參香祈福並發送開運小紅包，祈求嶄新的一年新竹市市政順利、市民平安、風調雨順、國富民強，也祝福大家鼠年行大運，2020「幸福好年」！

林智堅今(22)日一早就前往花園福地及東山綠水福德會參香祈福並發送開運小紅包，祝福鄉親長輩新年快樂。他感謝廟方長期支持，並表示市府團隊過去一年共同達成許多目標，期待未來繼續努力打造幸福竹市。

新竹市政府民政處表示，市府將循往例於春節期間至寺廟參香走春發贈開運小紅包給市民朋友，希望新的一年大家都平安幸福。新竹在地各大廟宇，也都會在春節期間也推出一系列祈福活動，市民朋友過年有空不妨出外透氣，到廟裡走春沾喜氣，祈求諸事大吉，新年福氣滿滿滿！

民政處表示，接下來小年夜、除夕及大年初一，會陸續在15間宮廟發放，歡迎民眾在新春拜廟的同時，也來領取幸福好年福袋。

2020新春開正參香祈福行程共有：小年夜前往天公壇（1月23日22時30分）；除夕前往長和宮（1月24日22時20分）、新竹都城隍廟(1月24日23時0分)、新竹內天后宮（1月24日23時35分）、竹蓮寺(1月24日24時0分)；農曆正月初一(1月25日)前往東寧宮(9時30分)、關帝廟(9時55分)、宏宗聖堂道學院(10時40分) 、財團法人普天宮(11時10分)、埔頂慈雲庵(11時45分)、開台金山寺(12時10分)、佑聖宮(14時0分)、富美宮(14時25分)、香山天后宮(15時10分)、香山財神廟(15時35分)。

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