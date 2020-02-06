　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

關聖帝君1861周年飛昇日　新竹市府民政處參香祈福

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市政府民政處長倪冠勛代表市長林智堅前往普天宮參香祈福。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府民政處長倪冠勛代表市長林智堅前往普天宮參香祈福。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

傳統上記載農曆正月十三為關聖帝君飛昇之日，即為關公得道成仙之吉日，6日新竹市政府民政處長倪冠勛代表市長林智堅前往普天宮參香祈福，祈求關聖帝君長保新竹地方安寧，民生富裕，也保佑這次武漢肺炎的疫情能夠及早得到控制，人民遠離疾病。

倪冠勛表示，普天宮是時下年輕人所喜愛的遊覽地點，主祀關聖帝君之外，普天宮內的月老也是相當靈驗的，吸引了國內外遊客前來祈求姻緣，內政部去年也積極推動寺廟雙語籤詩，讓宗教文化可以更為國際化，普天宮更是積極引進了新竹市首座的多語言籤詩機，其中包含了中、英、日、越四種語言，讓前來參拜的信眾，都能體驗台灣的宗教文化，並且祈求好的姻緣。

普天宮董事長鄭逸榛表示，普天宮鄰近科學園區，是科技人最常造訪的寺廟，當然也要朝智慧科技的趨勢發展，不管是安太歲、光明燈或是添香油錢，普天宮都有配合刷卡以及永豐銀行支付寶服務，目前也在與悠遊卡公司洽談合作，今年設置這部多語言籤詩機，是新竹市第一座使用多語言籤詩機的寺廟，其中包含了中、英、日、越，四國語言，目前也在積極建置泰語系統中，讓更多國家的民眾可以體驗台灣的傳統文化。

民政處表示，自新竹市長林智堅上任以來，持續推動城市旅行，普天宮不僅僅是新竹地區重要的信仰中心，同時也是新竹市重要的旅遊地點，平時就已吸引眾多遊客駐足，今年普天宮設置多語言籤詩機，除了本國民眾以外，也可以吸引外國旅客前來，普天宮可以說是國際化的智慧及科技寺廟，歡迎大家前來參拜。

ET快訊
獨／被告知「2hr內到機場」　她回憶首架武漢包機：誰能上機都
徐正文3點背後盤算被起底！他曝「240人被當籌碼」怒：根本擄
7分鐘完整音檔曝光！首例女台商哽咽「確診當天晴天霹靂」曝心聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南勢三箭第一箭　新竹南勢里民活動中心啟用

關聖帝君1861周年飛昇日　新竹市府民政處參香祈福

過完年有賭照樣抓　安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

影／實名制登記購買口罩開跑　雲林民眾配合過程順暢

防範重大交通事故　麻豆警交通大執法

視察幼兒園防疫　鄭文燦：勤洗手、落實量體溫基本防疫

「友」情贊助　消防之友會捐贈台南市消防局密錄器50台

苗縣府團隊提出未來施政計畫　徐耀昌：同心協力使命必達

口罩實名制6日上路！基隆郵局208箱口罩配送基隆、新北174處特約藥局

淡海輕軌「靠北車站迎財氣」　新北慶元宵送發財錢母、五鼠提燈

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

南勢三箭第一箭　新竹南勢里民活動中心啟用

關聖帝君1861周年飛昇日　新竹市府民政處參香祈福

過完年有賭照樣抓　安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

影／實名制登記購買口罩開跑　雲林民眾配合過程順暢

防範重大交通事故　麻豆警交通大執法

視察幼兒園防疫　鄭文燦：勤洗手、落實量體溫基本防疫

「友」情贊助　消防之友會捐贈台南市消防局密錄器50台

苗縣府團隊提出未來施政計畫　徐耀昌：同心協力使命必達

口罩實名制6日上路！基隆郵局208箱口罩配送基隆、新北174處特約藥局

淡海輕軌「靠北車站迎財氣」　新北慶元宵送發財錢母、五鼠提燈

棒協主導國際賽　林宗成：續穿現有中華隊CT球衣

武漢專機返台隔離生活曝！繭居套房沒電視…三餐叫外送「每餐限80元」

宏達電元月營收4.78億元　較去年同期減少52%

可惡！偷走「醫院專用」酒精、洗手乳　護理師曝：發生不止一次了

ASICS省力跑鞋RIDE新成員　EVORIDE閃耀白金7日起全台開賣

義列車脫軌2死28傷！「司機被甩飛」殉職　米蘭-波隆那交通雙向中斷

加拿大網紅機上謊稱感染武漢肺炎 飛機折返賤男遭起訴

彭博：中國犧牲1省保全世界！97%死亡個案集中湖北　前線醫指封城有必要

英國團隊超速研發　「武漢肺炎疫苗」下周動物測試…最快夏季就進入臨床！

快訊／新北夫婦「2日廈門入境」！隔離未滿竟現身金門趴趴走…落跑被抓包

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

地方熱門新聞

基隆郵局208箱口罩送174間特約藥局

實名制登記購買口罩開跑　

台東送錯口罩款式　

淡海輕軌送發財錢母、五鼠提燈

鄭新輝率隊進行防疫稽查

視察幼兒園防疫　鄭文燦籲勤洗手

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

淡海輕軌藍海線拚通車　添交通機能

台南市口罩領購藥局地圖上線

麻豆警交通大執法

中捷綠線年底通車　中台灣生活圈

關聖帝君1861周年飛昇日

桃園經國二號橋　進行伸縮縫更換

安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

更多熱門

相關新聞

南勢里民活動中心啟用

南勢里民活動中心啟用

「南勢三箭」之一，超過5000位里民引頸期盼，與南勢社會福利館共構，嶄新的南勢里民活動中心今(6)日在新竹市長林智堅的見證下正式啟用，攜手一同歡喜「入新厝」，一樓活動中心空間超過百坪，寬敞的空間引入大面積採光，除了成為當地社區與里民最佳的休閒活動空間外，林智堅強調，未來更可舉辦共餐食堂，同時建築二樓規劃為北區親子館、三樓為公共托育家園、四樓為C級長照服務據點，藉由全方位的多功能社福館造福當地居民，未來南勢地區將陸續完成客雅溪環河步道與米粉寮公園，讓在地煥然一新。

2020幸福好年　林智堅寺廟祈福

2020幸福好年　林智堅寺廟祈福

全國最早國運籤出爐　下半年財運比去年好

全國最早國運籤出爐　下半年財運比去年好

關聖帝君「立筊」想做愛心　曾託夢找到狠父遺體

關聖帝君「立筊」想做愛心　曾託夢找到狠父遺體

新竹都城隍公爺 271週年聖誕千秋暖壽大典

新竹都城隍公爺 271週年聖誕千秋暖壽大典

關鍵字：

關聖帝君 新竹市民政處

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

莉婭親上火線開戰：靠北！

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面