關聖帝君1861周年飛昇日　新竹市府民政處參香祈福

▲新竹市政府民政處長倪冠勛代表市長林智堅前往普天宮參香祈福。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

傳統上記載農曆正月十三為關聖帝君飛昇之日，即為關公得道成仙之吉日，6日新竹市政府民政處長倪冠勛代表市長林智堅前往普天宮參香祈福，祈求關聖帝君長保新竹地方安寧，民生富裕，也保佑這次武漢肺炎的疫情能夠及早得到控制，人民遠離疾病。



倪冠勛表示，普天宮是時下年輕人所喜愛的遊覽地點，主祀關聖帝君之外，普天宮內的月老也是相當靈驗的，吸引了國內外遊客前來祈求姻緣，內政部去年也積極推動寺廟雙語籤詩，讓宗教文化可以更為國際化，普天宮更是積極引進了新竹市首座的多語言籤詩機，其中包含了中、英、日、越四種語言，讓前來參拜的信眾，都能體驗台灣的宗教文化，並且祈求好的姻緣。

普天宮董事長鄭逸榛表示，普天宮鄰近科學園區，是科技人最常造訪的寺廟，當然也要朝智慧科技的趨勢發展，不管是安太歲、光明燈或是添香油錢，普天宮都有配合刷卡以及永豐銀行支付寶服務，目前也在與悠遊卡公司洽談合作，今年設置這部多語言籤詩機，是新竹市第一座使用多語言籤詩機的寺廟，其中包含了中、英、日、越，四國語言，目前也在積極建置泰語系統中，讓更多國家的民眾可以體驗台灣的傳統文化。



民政處表示，自新竹市長林智堅上任以來，持續推動城市旅行，普天宮不僅僅是新竹地區重要的信仰中心，同時也是新竹市重要的旅遊地點，平時就已吸引眾多遊客駐足，今年普天宮設置多語言籤詩機，除了本國民眾以外，也可以吸引外國旅客前來，普天宮可以說是國際化的智慧及科技寺廟，歡迎大家前來參拜。