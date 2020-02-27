大甲媽遶境是台灣驕傲活動！　徐國勇鎮瀾宮上香感謝：疫情結束就辦

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標27日上午11點宣布延期遶境後，內政部長徐國勇下午1點半就到鎮瀾宮向顏清標等人感謝一起抗疫的決定，顏說，現在最重要的是配合政府防疫，保障人民財產安全，徐則說，大甲媽遶境是台灣驕傲的活動，現在不是取消，是等疫情過後再辦。

▲徐國勇抵達鎮瀾宮，向媽祖上香請安。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲徐國勇感謝顏清標等人決定延期遶境。（圖／記者鄧木卿攝）

徐國勇抵達鎮瀾宮時，先向媽祖上香請安，隨後和顏清標、副董事長鄭銘坤等人閉門會談約40分鐘後才出面受訪，顏說，感謝總統在臉書上肯定鎮瀾宮延期遶境的決定，而總統也以身作則，停辦520就職典禮，目前最重要的是配合政府防疫，人民財產安全最重要，媽祖慈悲為懷，人民也期待平安，等消滅瘟疫後，再擇期舉辦遶境。

至於昨天和衛福部長陳時中在電話中聊了哪些？顏清標說，主要是他向陳請益，因為陳是防疫專家，而他只是辦遶境比較有經驗，如果陳認為遶境不可行，他也不會一意孤行，一定尊重專業。

徐國勇說，感謝顏清標等董監事決定延期遶境，對於台灣防止疫情擴散貢獻很大，尤其是鎮瀾宮捐了3千萬元給疫情中心，這讓防疫專家們在研發疫苗上助益很大，遶境延期，是照顧媽祖的子民，更是照顧全台，甚至全世界。

徐接著說，大甲媽遶境被列為世界三大宗教盛事之一，也是台灣驕傲的活動，活動只是延期，不是取消，一旦疫情遠離就可以再辦，他也感謝媽祖的慈悲，敬祝國泰民安，神威顯赫。

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