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新冠肺炎影響！全台「媽祖遶境異動」懶人包這裡看…鎮瀾宮上香稟告大甲媽延期

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▲大甲媽祖每年的遶境活動都吸引眾多信徒參與。（圖／ETtoday資料照）

▲一年一度的三月瘋媽祖今年受到肺炎感染，各地宮廟紛紛發布異動公告。（圖／ETtoday資料照）

 記者陳韻如／綜合報導

一年一度的三月瘋媽祖，今年受到新冠肺炎影響，讓不少民眾擔心群聚感染，紛紛議論起進香活動停辦與否，而大甲鎮瀾宮原定照常舉行，也在27日上午宣布，進香活動延期舉辦。此外，各地宮廟也陸續發布活動異動公告，《ETtoday新聞雲》將持續為您整理。

各地宮廟活動異動：

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媽祖婆准假了！松山慈祐宮「取消北港赴會」　彰化南瑤宮縮短成兩天一夜

台北市松山慈祐宮原訂1月21日到北港赴會進香，向媽祖說明了疫情狀況後准假，今年北港赴會活動取消，已報名者可持收據和證件全額退費。另外，台東縣關山天后宮、嘉義新港奉天宮往年都是挑2個日子，請示媽祖後才決定會香日期，但今年或許是媽祖也考量到防疫措施，2個日子都沒獲得祂批准，於是廟方決定活動暫緩，待疫情緩和後再向媽祖請示會香時間。

南北媽祖廟不同調！汐止濟德宮擲筊三聖杯　為防疫停辦南巡之旅

汐止濟德宮恭奉媽祖，也是戲劇節目通靈少女拍攝地，原本每年都會舉辦的南巡之旅，但因應新冠肺炎防疫工作，廟方主委向媽祖擲筊，擲出「三個聖杯」，決定停辦今年的南巡之旅，但當天來回的北巡之旅則照常舉辦。

避免群聚感染疫情　桃園80間宗廟開會決定取消或延期大型活動

桃園市各宗教80餘家宮廟26日在市府開會協商，會後決定為避免疫情擴散，決定延期辦理或取消遶境等大型集會活動。

「體恤民情，疼惜市長」桃園龍德宮8天7夜遶境　改坐車縮短為6天

桃園龍德宮原定8天7夜的遶境活動，26日進入彰化，清晨6時許公布縮段為6天，28日由徒步改為換坐車結束進香活動。

避免疫情擴散！　法鼓山宣布：即日起至4月5日暫停所有活動、課程

為防堵新冠肺炎疫情持續擴散，許多大型活動皆暫緩，以避免群聚感染，而法鼓山25日下午也貼出公告，「即日起至4月5日，法鼓山體系相關單位所有活動、課程暫停」。

快訊／大甲媽祖遶境「延期」！鎮瀾宮：全力支持政府防疫

鎮瀾宮27日宣布，與各界商討後，決定全力配合政府防疫，因此這次大甲媽祖遶境將延期舉行。

快訊／白沙屯拱天宮：進香暫緩、延期　「若造成防疫破口實非媽祖所樂見」

白沙屯拱天宮27日上午9時半宣布，因應新冠肺炎疫情緊張，庚子年進香採「暫緩、延期」的方案，報名相關配套措施另行公告。

都是台中媽！　樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」決定延期舉辦

台中市東區樂成宮26日下午宣布，原本預定今年3月24日將舉行的「旱溪媽祖遶境十八庄」要延期舉辦。

彰化南瑤宮媽祖笨港進香照常舉行　「縮短2天1夜」但也考慮延期

彰化南瑤宮由管理人、十媽會總理及南瑤里成功里里長，向媽祖焚香稟報並擲筊聖示，庚子年二媽五笨港進香照常舉行，僅原定7天6夜行程更改為2天1夜，以原定起駕日期於農曆2月28日起駕，全程坐車回程在彰化市遶境。

配合防疫　大觀音亭暨祀典興濟宮停辦「春祭大典」

大觀音亭和祀典興濟宮「佛、道同祀」為兩所宮廟，供奉神明眾多，幾乎每個月都有祭典或活動，因此2月初擲筊請示觀音佛祖，獲指示確認停辦佛誕平安宴300餘桌，令管理單位和信眾都感到安心，因為不必在宗教信仰和病毒防疫之間感到為難。

響應防疫！　台南正統鹿耳門聖母廟農曆媽祖壽誕大型活動期延

正統鹿耳門聖母廟廟方管理委員會，27日經開會協商後決定，將無限期延後舉行或取消媽祖壽誕虱目魚免費品嘗、300架無人機表演及星光夜跑等大型活動。

▲ 台東元宵遶境活動，環保局呼籲遵守噪音管制及燃放時段。（圖／記者楊鈞典翻攝）

另外，原訂29日北港朝天宮將與花蓮聖南宮「雙媽會」，但考量疫情嚴峻，2宮決議，「遶境活動延期」，活動日期將另行通知；而台中大雅永興宮也在主委向媽祖請示後，獲得三聖杯允杯，「本屆南巡會香活動，取消辦理」。

他奶奶的美麗小秘訣

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