大甲媽延期遶境仍捐出3千萬　顏清標「說話算話」：我都做阿祖了

▲顏清標拿出匯款單證明已經捐錢給疫情中心。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標等董監事26日召開記者會宣布如期遶境，而且會把取消部份活動所省下來的費用，捐出3千萬元給中央疫情中心，結果27日改口遶境延期，那3千萬元還捐不捐？顏馬上拿出上午才匯出的匯款單佐證，「我都做阿祖了，說話算話」。

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顏清標昨天上午率領董監事們召開記者會宣布遶境如期舉行，但千桌起駕宴、媽祖之光晚會和萬人祝壽大典的活動取消，並且叮囑信徒不要鑽轎底、不要摸神轎，減少近距離接觸，同時把省下來的費用，捐出其中3千萬元給中央疫情應變中心，協助政府防疫，結果上午再度召開記者會宣布延期遶境，態度大轉彎，但也顯示廟方受到各方壓力。

▲匯款單上載明3千萬指定作為新冠肺炎防疫工作專用。（圖／鎮瀾宮提供）

顏清標說，大甲媽遶境進香是百年來傳統活動，背後相當多的單位，包括頭香、二香、贊香等，沿路宮廟，陣頭和工作人員等幫忙才能成行，要延期遶境也得去一一向他們溝通取得共識，不是他一人說了算，當然各方不同意見都有，也有醫生打給他支持遶境，說「疫情沒那麼嚴重」。

他說，其實昨天上午開完記者會就馬上南下彰化、雲林和嘉義等宮廟拜訪，有的宮廟反對延期遶境，但要求要注意疫情，有些宮廟知道要延期後，一碰面就大罵，他也只能閉嘴先讓對方罵一陣之後，再好好溝通，總不能對方罵一句，他回一句，畢竟都10幾年交情了。

顏表示，在各界不同聲浪之下，全體董監事昨天連夜開會討論，最後決議尊重專業，全力支持政府防疫，也希望全台媽祖聯誼會的數百間宮廟會員，都能一起做好防疫工作，因為安全是最重要的，至於延期遶境，那說好的捐出3千萬元呢？顏拿出匯款單證明，款項已經匯給中央銀行國庫局，他說，「我都做祖啊，說話一向算話。」

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