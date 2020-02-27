北市女發燒猝死「衛生局等發文」　檢：防疫視同作戰，打了電話你還等公文？

▲疑染肺炎死亡的女子家屬表示，衛生單位稱尚未接獲通報檢疫，讓檢方生氣「還要等公文？」（圖／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

全台防治新冠肺炎（COVID-19）期間，台北市發生年輕女子不明原因發燒後猝死家中，家屬出面指控，相關單位踢皮球不做檢疫，台北市衛生局也說至今尚未接獲通報，負責相驗遺體的台北地檢署澄清，檢警在事發當天就已詢問衛生單位是否安排檢疫，有檢察官私下痛批：「防疫視同作戰，電話打完你還要等公文才算數？」

據指出，23日出現首件疑為「嚴重特殊傳染性肺炎」死亡報驗案件後，檢、警分別打電話給台北市衛生局疾病管制科、政風室、衛生稽查科等單位人員，詢問是否安排檢疫，衛生單位回覆，死者不在居家隔離、居家檢疫或自主健康管理等管制名單內，無法檢疫，但檢警持續查訪陸續得知，死者工作地點會接觸到入境客戶，同事間也有人剛出國旅遊回台，因無法排除染感肺炎的可能性，決定安排解剖採樣。

可是台北市議員徐立信27日記者會表示，死者家屬聯絡了衛生局等單位，得到的答覆是「台北地檢署或任何相關單位都沒有發文請他們去檢疫」，衛生局也受訪表示，「目前都還沒有接到相關通報，若有通報就進行相關調查。」讓知情的檢察官痛批，「我們基於防疫優先，通知衛生單位檢疫被拒絕了，現在說要有公文通報才算數？家屬和檢警法醫被感染算誰的？」

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