快訊／北市女發燒1天亡！家屬出面痛訴「勘驗只拍了照」：5天都沒檢疫

記者邱中岳／台北報導

台北市一名30多歲的女性發燒後，於短短一天內就喪命，而猝死原因經過法醫認為，可能感染新冠肺炎，但女子家屬於27日出面控訴，事發至今已經過了5天，卻一直沒有相關單位通知檢疫。對此，台北市議員徐立信表示，「該女子接觸者眾多甚至已不可考，聯絡了衛生局及疾管處，結果得到的答覆卻是說，『台北地檢署或任何相關單位都沒有發文請他們去檢疫』，也就是說這5天以來完全停擺，相關單位無任何作為。」

▲台北女家屬召開記者會。（圖／記者邱中岳攝）

此外，徐立信也表示，「目前大體還冰在殯儀館，經過5天下來，病毒會不會因為冷凍而無法檢出；接觸的家屬也沒有請他們接受檢疫或隔離，四處趴趴走，尤其家中小朋友也已經開學，顯然已成為一個防疫大漏洞。」

家屬出面還原5天事件經過：

2月22日 22點 女子吃退燒止痛藥之後睡覺

2月23日 9點 先生試圖將她叫醒，但發現女子已過世，趕緊叫救護車

2月23日 10點 家屬到警局做第一次筆錄



2月23日 13點 家屬被要求赴警局做第二次筆錄，被告知有發燒現象，檢察官懷疑可能與新冠肺炎有關。

2月23日 14:30 接到偵查隊電話，告知檢察官指示，叫大體先移到殯儀館，並等候勘驗。

2月23日 17:30 偵查隊打電話告知，因為無法聯絡到相關衛生單位，無法進行勘驗。

2月24日 16:00 自行打電話到北檢，了解案件進度。

2月24日 18:40 檢察官姍姍來遲，連同書記官、法官，著防護衣下車，檢察官指示，要偵查隊員陪同家屬，一同進入勘驗室確認身分，要求偵查隊穿上防護衣，確認後，檢方指示法醫勘驗，只有拍照，沒有採檢體或解剖，勘驗完，檢查官指示，因為有心冠肺炎的可能，請往生者的先生、父親，到中正二分局，透過視訊進行第三次筆錄。



2月25日 一整天沒有任何相關單位檢察官跟家屬聯繫，直到2月26日家屬自己連絡徐立信議員，請求幫忙詢問案件進度。

2月26日 12:30 接獲疾管局電話，想了解狀況，並明確告知，沒有接獲任何來自地檢署的通報。