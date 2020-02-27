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北市女發燒猝死疑染新冠肺炎　同事近期有出國！3/1解剖檢體送疾管署

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▲▼ 台北女家屬召開記者會。（圖／記者邱中岳攝）

▲發燒猝死的女子家屬指控，檢警和衛生單位踢皮球，未做新冠肺炎檢疫。（圖／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市38歲女子不明原因猝死家中，家屬出面質疑，因女子生前有發燒症狀，可能感染新冠肺炎（COVID-19），卻遭相關單位踢皮球，台北地檢署27日公布個案報驗流程，表示死者同事近期曾有出國旅遊史，但衛生單位回覆無法檢疫，法醫相驗仍無法判斷死因，預計3月1日經家屬同意後進行解剖後，將檢體送疾管署檢疫。

北檢表示，23日下午接獲警方通報，台北市出現首件疑為「嚴重特殊傳染性肺炎」報驗案件，當時家屬筆錄表明，死亡女子生前有發燒現象，為免發生感染情形，檢警一方面請家屬先把遺體送到板橋殯儀館冰存，追查死者就醫紀錄、家人入出境紀錄、工作同事接觸對象等資訊，一方面也聯繫台北市衛生局人員，確認是否要對死者進行檢疫。

據了解，衛生局回覆表示，死者不在防疫通報名單內，無法檢疫，檢察官在24日會同法醫，穿著簡易隔離衣前往新北市立殯儀館負壓隔離解剖室進行相驗，但因遺體冰存後無法採集檢體，僅觀察死者外觀無外傷，死因無法判斷，檢察官持續指揮警方查訪相關可能的接觸史。

最後北檢考量死者近日有感冒症狀，雖無重大或慢性病史，但她生前會與入境客戶接觸，又有同事近期剛旅遊返台，為確保防疫，因此仍要求遺體暫時冰存在殯儀館，等待進家屬同意後進行解剖，檢體將送疾管署進行檢疫。

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