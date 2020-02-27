228連假桃園9區衛生所販售口罩不打烊　市民不愁沒口罩可買

▲為服務市民購買口罩，桃園市衛生局宣布包括楊梅、平鎮等9區衛生所口罩實名制販售228連假不打烊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌／桃園報導

為配合中央口罩實名制，桃園市衛生局27日宣布，針對228連假期間包括楊梅、復興、觀音、新屋、大溪、大園、龍潭、平鎮與八德等9區衛生所，口罩實名制販售連假不打烊服務，販售日期自28日起至3月1日連假服務不中斷，每日販售時間為上午9時至11時，售完為止，籲請市民多加利用。

桃園市衛生局長王文彥指出，全市9區衛生所從週一至週日均提供口罩實名制販售服務，市民購買前可電洽衛生所或查詢各衛生所官網，確認販售時間，為配合中央口罩實名制新制，27日起兒童口罩販售調整為13歲（含）以下兒童健保卡，不受尾數單雙號限制每日都可購買，每人每次可代持3張兒童健保卡13歲（含）以下購買口罩，但代購為成人健保卡只能1張，並須依單雙號購買，其餘規定不變，目前兒童口罩各衛生所及大部分藥局皆有剩餘，希望市民多多利用。

▲桃園市衛生局宣布9區衛生所口罩實名制販售228連假不打烊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市民查詢口罩販售時間管道分別為：手機連結網址(https://reurl.cc/Gk7kRd)連結「桃園市健保特約藥局開放民眾購買時段清單」、下載「全民健保行動快易通│健康存摺APP」點選「院所查詢」或至健保署全球資訊網「社區藥局查詢與口罩庫存查詢」(網址：https://reurl.cc/gvVqaN)查詢。

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