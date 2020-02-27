毛小孩撲倒女騎士摔傷　無情女飼主：不是我養的，牠是流浪狗

▲桃園市黃姓婦人去年6月間飼養的毛小孩未繫繩，卻撲向女騎士導致摔傷，黃婦事後辯稱毛小孩是流浪狗，但遭目擊者打臉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓婦人去年6月間其飼養的黑白相間的毛小孩，疑似未繫繩子在住處門口，見胡姓女騎士騎車經過，毛小孩撲向女騎士致使失控摔倒撞上對向自小貨車，左手腕與右小腿挫傷；黃婦警訊時辯稱毛小孩是流浪犬，小貨車司機卻打臉說，毛小孩闖禍後直接跑進黃婦住處，桃檢27日偵結依過失傷害罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，62歲的黃姓婦人去年6月30日上午在位於龜山區壽山路住處前，未將毛小孩以狗繩繫住，毛小孩在門口見胡姓女騎士騎車經過突然上前撲去，女騎士因閃避不及摔倒還撞上對向的自小貨車，導致女騎士左手腕挫傷、右小腿擦傷，胡女見黃婦返回屋內關上大門不聞不問，憤而報警處理。

黃婦在警訊時辯稱毛小孩是流浪狗不是她飼養的，因為之前她曾餵食毛小孩2、3個月，後來毛小孩就不走了，常在住處進出；受害胡姓女騎士指證，黃婦見毛小孩闖禍後逕自回到屋裡，毛小孩也跟著回到黃婦住處，並關上大門與拉起鐵捲門，等到警察上門才願意開門；小貨車司機也指證，毛小孩撲向女騎士害其摔倒受傷，後來毛小孩直接跑進黃婦住處。

桃檢根據警方提供現場事故圖、交通調查報告，小貨車行車紀錄器翻拍畫面與證人指證等證據，偵結將黃婦依過失傷害罪嫌聲請簡易判決處刑。

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