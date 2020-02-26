大陸美女業務色誘…前航警採購劣質X光機　桃院重判17年6月





記者沈繼昌／桃園報導

前航警局航空保安科警官孫一鳴涉嫌於2014年間擔任桃園機場Ｘ光機採購案，期間接受大陸「同方威視」公司已婚女業務經理李委霖色誘，掩護不符投標資格的陸資公司劣質Ｘ光機獲得總價逾7千萬元採購案得標，並從中收賄3百餘萬元，後來這批劣質貨出現影像重疊、殘影、畫面切割等重缺失遭檢舉，案經桃檢依貪汙案起訴，桃園地院26日下午判處孫17年6月、褫奪公權10年，同案蔡姓廠商5年8月、褫奪公權2年，本案還可上訴。

▲前航警局警官孫一鳴貪汙案，26日出庭聽判後，孫（左）與蔡姓廠商（右）快步離開地院。（圖／記者沈繼昌攝）。

桃園國際機場自2014年間採購裝設符合美國防恐認證的新型Ｘ光機，但第一線的查驗人員卻發現新Ｘ光機輸送帶過短，執行行李掃描，螢幕頻頻出現影像重疊、殘影、畫面切割，甚至螢幕跳黑等重大缺失，桃園市調查處接獲檢舉，由桃檢檢察官劉玉書指揮偵辦。

檢方查出，航警局因應美國運輸保安署（ＴＳＡ）於2011年間發布飛美郵包、快遞貨物與行李需通過ＴＳＡ認證「雙射源Ｘ光檢查儀」規定，採購14部Ｘ光機與3輛Ｘ光車，號稱雖屬日本製造，但機體內卻充斥中文簡體字，後來這批機種出現重大瑕疵，檢調追查後發現是「中國製造、日本組裝」的假貨，該批Ｘ光機型號、機型與同方威視網頁產品完全相同，檢調搜索負責採購業務的航警局航空保安科與得標廠商漢元興業，帶回採購案承辦人員孫一鳴與漢元公司負責人蔡依仁偵訊，查出有綁標與掩護不符投標條件與規格之嫌，2人均被桃園地院裁准羈押。

▲前航警局警官孫一鳴涉嫌貪汙案，還與大陸女子發展婚外情，有如電影「色戒」翻版，圖為2人在國外旅遊自拍。（圖／翻攝自網路）。

檢調人員當時在孫一鳴身上查扣1個隨身碟，發現有大批性愛影像與照片，男主角是孫，女主角則是同方威視公司派駐台灣的業務經理李委霖，大陸前國家主席胡錦濤的兒子胡海峰就曾任同方威視的總裁一職。

檢警還查出，孫與李女各有婚姻，李女之前要推廣業務曾拜訪航警局，得知航警局孫一鳴負責全台機場Ｘ光檢查儀採購業務，從此展開色誘，雙方發展出有如電影「色戒」般之地下情；孫為掩護航警局2014、2015年預算7千餘萬元的Ｘ光機與Ｘ光車採購案得標，並在李女色誘與金錢攻勢下，積極游說漢元公司參與投標，購自同方威視的Ｘ光檢查儀送至日本橫濱專業Ｘ光機檢查儀器製造廠重新組裝，取得符合投標資格規定，再掩護得標，事後收取306萬元賄款。

桃檢查出，孫經手採購的Ｘ光檢查儀共有14台，另有3輛Ｘ光車則配置在桃機、台北松山與高雄小港等機場，案經桃檢依貪汙罪嫌將孫、蔡等人提起公訴。

桃院地院法官26日依貪污治罪條例判處孫一鳴有期徒刑17年6月、褫奪公權10年，並追繳犯罪所得186萬元；蔡姓廠商則依違背職務與不違背職務交付賄賂罪嫌判處5年8月、褫奪公權2年，孫、蔡2人下午到庭聽判，面對媒體詢問對判決有何意見，2人均未發一語，快步離開地院。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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