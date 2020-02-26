避免群聚感染疫情　桃園80間宗廟開會決定取消或延期大型活動

▲桃園市宗教團體文化聯合會議，市長鄭文燦對宗廟決定取消繞境與延後舉辦大型廟會活動表達感謝之意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎疫情持續升溫，桃園市各宗教80餘家宮廟26日在市府開會協商，會後決定為避免疫情擴散，決定延期辦理或取消遶境等大型集會活動。市長鄭文燦表示，感謝宗教團體配合停辦或暫緩遶境活動，下半年可以重新規劃，市府會盡量參與支持，最重要的是，眾神護台灣、保台灣，就是為了保護眾生，希望這個目標可以達成。

桃園市80餘所宮廟上午11時在桃園市綜合會議廳開會，協商在疫情期間是否以延期辦理或取消遶境等大型集會活動，與會宮廟代表開會討論後，以鼓掌方式通過這項由市長鄭文燦提出的建議案。

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鄭文燦指出，感謝各宮廟能基於照顧眾生這樣理念，不管是宗教慶典或文化活動，公益慈善或環保理念等，桃園是愈做愈好，我認為大家的努力是可以讓這個城市愈來愈進步，地方也愈來愈團結。

鄭文燦認為，防疫工作隨著疫情發展，防疫對策確實有些改變，以韓國新天地教會發生群聚感染為例，之後對於大型的群聚活動，各縣市都採取比較高的標準，桃園市府也取消很多活動，包括參加者超過1萬多人的馬拉松活動等都已取消了，至於遶境進香活動，主要是不特定的人會接觸很多，社會上對疫情是否會升高，也會有擔心，要減少醫護人員的負擔，減少群聚感染的可能，如果有一個超級傳播者，會有相當大的風險，希望大家能夠把遶境進香活動暫緩，或改用其它的形式，以簡單的形式來替代。

鄭文燦還說，25日有幾個宮廟討論宮廟繞境程序取消或展延，桃園民間宗教界共同響應下，也是率先表示宗教跟防疫是沒有衝突的，但防疫期間又有特別的考慮，宗教的出發點是慈悲與濟世，不是說宗教活動會帶來負擔，這不是宗教本意，不少信眾、工作人員可能準備很久，這一定要內部溝通處理取得諒解，等疫情告一段落，再來辦可能更熱鬧，若大家心裡有負擔，辦起來人數也會變少，在疫情延燒時間全力配合政府防疫工作，對我們來說，是更好的選擇。

鄭文燦強調，相信我們站出來會獲得社會的肯定或支持，我代表市府感謝活動單位舉辦的辛苦，比如五福宮千人健行、仁海宮千人媽祖活動、中壢慈惠堂母娘文化節，很多項活動停止，不管大家信哪種神，眾神慈悲，以眾生安全為唯一考慮，讓防疫工作可以順利推動，最重要的是，眾神護台灣、保台灣，停辦活動就是為了保護眾生，希望這個目標可以達成。

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