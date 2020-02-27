各宮廟宣布遶境延期　賴清德「值得肯定」：展現台灣人民高素質

▲賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，使大型宗廟活動成為討論重點，對此，大甲鎮瀾宮27日貼出公告，將延期舉行媽祖遶境。準副總統賴清德則表示，大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮及許多廟宇從善如流，宣布遶境延期，值得肯定，且這也展現了台灣人民的高素質，大敵當前，願意犧牲些許不便，讓台灣防疫安全網能夠更牢靠。

賴清德27日在臉書提到，大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮及許多廟宇從善如流，宣布遶境延期，「值得肯定」；此外，各縣市也紛紛宣布停辦大型人潮聚集之活動，全力支持中央政府防疫政策，展現團結一致，共同防疫的決心！



賴清德認為，這同時也展現了台灣人民的高素質，大敵當前，願意犧牲些許不便，讓台灣防疫安全網能夠更牢靠，不出現破口。他也強調，「落實防疫全民有責」，相信只要全民一心，配合政府防疫措施，一定能渡過這個巨大挑戰，並下了「我台灣我驕傲」、「謝謝所有防疫人員」。

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