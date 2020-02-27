華春瑩約見美使館負責人　「病夫」事件恐引發媒體制裁戰

▲《華爾街日報》刊登「中國是真正的亞洲病夫」評論，引起爭議。(圖／翻攝自華爾街日報網站)



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部發言人華春瑩26日約見美國駐華使館負責人，就美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在《華爾街日報》近期事件中的發言提出嚴正交涉。華春瑩指出，蓬佩奧以言論自由之名，公然為《華爾街日報》嚴重錯誤撐腰，並對中方抗擊新冠肺炎疫情說三道四，還對中方媒體揚言報復，是非不分，毫無道理，不可接受。

華春瑩表示，《華爾街日報》的錯誤是嚴重的，該報必須為此承擔責任，美國國務卿蓬佩奧等以所謂言論自由為名，公然為《華爾街日報》的嚴重錯誤張目撐腰，並對中方抗擊新冠肺炎疫情說三道四，是非不分，毫無道理，揚言對中方媒體採取報復行動更是不可接受。

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）



華春瑩強調，事實上，美方無理冒犯、挑釁中方在先，中方正當防衛在後，近年來，美方對中國駐美新聞機構採取多種限制措施，中方駐美媒體記者秉持職業操守，客觀報導美國，「如果美方對中國駐美新聞機構採取進一步騷擾、限制措施，中方必將作出進一步反應。」

《華爾街日報》月初刊登一篇題為「中國是真正的東亞病夫」的評論文章，且一直未公開道歉，引起大陸官方很大不滿，導致該報社3名駐北京記者的記者證件遭到吊銷。

對此，美國國務卿蓬佩奧於25日批評，北京當局的審查制度有致命後果，美方將採取適當作為回應，「北京驅逐美國記者的行為，再度暴露其導致2003年SARS及今日疫情的治理問題，也就是『審查制度』。」

蓬佩奧還說，審查制度將帶來致命後果，「北京若允許當地及外國記者、醫療人員能自由發言及調查，那中國官員及其它國家在面對疫情挑戰時，本該能有更充分的準備。」

▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

