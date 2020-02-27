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懶人包／政院通過600億元《紓困特別預算》　各部會編列一次看

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▲▼立法院新會期開議，行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤、袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌於27日上午主持行政院第3691次會議，會中通過主計總處提報之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，並將送請立法院審議。 

該特別預算案的主要內容為下：

（一） 歲出部分計編列600億元，包括：

1. 經濟部編列204.9億元，係捐助中小企業信用保證基金辦理融資保證、企業貸款利息補貼、融資診斷；餐飲、零售、商圈、夜市、傳統市場等紓困振興及內需型產業消費優惠措施等；受疫情衝擊製造業輔導及技術研發補助；徵用口罩生產機台、協助廠商加強出口、開發快速篩檢系統等。

2. 衛生福利部編列169.6億元，係辦理應變醫院整備與隔離收治、防疫物資徵用及採購；發給接受居家隔離、檢疫者及其請假照顧之家屬防疫補償金、集中檢疫場所人員津貼；購置新型冠狀病毒檢驗試劑、耗材、儀器設備、研發疫苗及治療藥物、緊急準備金等。

3. 交通部編列167.7億元，係補貼受疫情影響之交通運輸業及觀光產業，給予營運支持及減輕營運負擔、辦理國內與國際旅遊復甦及旅遊景點優化、補助陸路運輸業、海運業及航空業者購置防疫用品等。

4. 農業委會編列35.6億元，係辦理農漁畜產品產銷調節拓銷、農漁業者紓困利息補貼及專案補助等。

5. 文化部編列8億元，係補助藝文產業營業成本及策辦振興活動、補助民眾於藝文場所消費等。

6. 教育部編列5.8億元，係補助與提供各級學校、幼兒園、補習班及兒童課後照顧服務中心防疫物資。

7. 國家通訊傳播委員會編列2.2億元，係採購疫情防治專用手機、建置防疫服務平台、辦理居家隔離、居家檢疫者自有門號定位追蹤及發送防疫簡訊等。

8. 原住民族委員會編列2億元，係辦理原住民族觀光產業多元行銷及振興部落產業經濟等。

9. 內政部編列1.7億元，係辦理社區防疫追蹤及居家檢疫者服務、支援國境線防檢疫業務及協助檢疫場所勤務等。

10. 客家委員會編列1.5億元，係辦理客庄產業整體行銷及補助客庄旅遊等。

11. 海洋委員會編列1億元，係辦理海上防疫勤務工作所需艦船艇油料及維修費等。

（二） 以上歲出所需財源600億元，以舉借債務300億元及移用以前年度歲計賸餘300億元支應

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