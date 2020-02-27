大甲媽遶境延期！　顏寬恒談內幕：顏清標請益陳時中因故被取消

▲鎮瀾宮稍早公告，延期舉辦遶境。（圖／記者鄧木卿攝）

記者徐愷昕／綜合報導

大甲媽祖遶境是台灣一年一度的宗教盛宴，每年都會吸引近約上百萬信眾參與，但此次盛事逢新冠肺炎疫情不免讓人擔憂。鎮瀾宮27日公告，為全力配合政府防疫，這次大甲媽祖遶境將延期舉行。對此，前立委顏寬恒在臉書上表示，目前仍未收到指揮中心的明確指示，而董事長顏清標26日主動聯繫、欲拜會陳時中，尋求專業意見時，被部長以會議為由取消。

鎮瀾宮27日早宣布繞境延期後，前立委顏寬恒在臉書上坦言，「防疫視同作戰，正處在這個風聲鶴唳的時刻，我們知道應該順從政府指示以及民意潮流而為；但政府防疫與宗教傳統活動的折衝，所應面臨雙方面的輿論壓力，我們都希望廟方能夠和政府攜手合作、共同面對，不僅是鎮瀾宮，而是全台所有宗教團體」。

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顏寬恒再提到，「過去甲鎮瀾宮繞境進香，得到世界三大宗教盛事的美名，更獲得海內外信徒的支持與認同，歷任正副總統、行政首長、中央民意代表，亦往往於繞境期間前往鎮瀾宮朝聖、共沐神恩」，對此他認為，在面對疫情時，中央政府讓廟方獨自承擔各界正反批評，並不是對於媽祖或是任何信仰的基本尊重。

顏寬恒表示，現在避免疫情擴散，是全國人民的首要目標，因此鎮瀾宮將絕對願意配合中央疫情指揮中心一切的指示，全力配合防疫。部過他也提及，目前仍未收到指揮中心的明確指示，而董事長顏清標26日主動聯繫、欲拜會陳時中，尋求專業意見時，被部長以會議為由取消。

最後他期許，希望在疫情結束後，鎮瀾宮世界三大宗教盛事的盛名，能夠讓台灣本土的媽祖文化，繼續在國際間發揚光大，繼續讓宗教作為我國在國際社會間交流的軟實力，在此也祈祐全體國人平安健康、度過難關。

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▼大甲媽遶境延期，顏寬恒稱顏清標拜會陳時中因故被取消。（圖／翻攝顏寬恒臉書）