北京確診Ｈ女士來自武漢女子監獄　獄方：刑滿人員依法正常釋放

▲武漢女子監獄。（資料圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

北京24日出現的冠肺炎確診病例，確定是由武漢女子監獄服刑期滿獲釋的H女士，引起社會關注。大陸司法部與相關單位組成聯合調查組，針對封城期間，湖北及武漢人員刑滿釋放的問題，前往湖北調查。此外，湖北監獄工作人員也向陸媒透露，「對刑滿人員會依法正常釋放。」

《新京報》報導，官方訊息顯示，武漢自2月以來，已有數名外地刑滿人員釋放並且離漢。據黃岡市蘄春縣公安局官微《艾都警事》稱，一名重刑罪犯2月11日刑滿釋放，被武漢監獄和蘄春警方接力送回家中。《長江日報》報導提到，武漢市洪山區人民法院2月13日晚間，分兩路赴漢川和大冶，陸續將三名外地刑滿釋放人員送到家。

▲武漢高速公路實施車輛嚴格管制。（圖／紅星新聞）

報導稱，由一份司法部門的內部通知顯示，由於新型冠狀病毒感染性肺炎形勢嚴峻，湖北省就人員進出湖北進行了限制。近期，江蘇、廣東、湖北、北京、上海等地先後打電話，就刑釋人員的銜接和安置情況進行溝通。

通知提到，對在湖北關押的刑釋人員和其他省份關押的湖北籍刑釋人員的釋放安置問題，作出3項規定，包括，告知被釋放人員當前疫情嚴峻形勢，特別是湖北省限制人員流動的具體要求；釋放環節暫停實施「必接必送」措施及對「就地釋放者」提供食宿臨時安置並通知親友等。

▲北京新怡家園小區。（圖／翻攝北京日報）

經司法部調查，確認H女士來自武漢女子監獄。然而，武漢女子監獄工作人員26日卻向媒體表示，該監獄近期未釋放犯人，目前都處於留滯狀態，湖北省監獄管理局人員也提到，近期釋放的京籍人員尚無回京情況。

據了解，武漢封城已超過一個月，「自駕回京」的H女士身份背景與離漢離鄂通道的管控程序，成為目前調查重點，同時也成為外界關注熱點。