「疫情往家庭群聚發展」　施文儀建議：戴口罩時機從一不三要改為一不四要

▲民眾外出防範新冠肺炎，紛紛戴上口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

前疾管局副局長施文儀表示，由於台灣疫情往家庭群聚的方向發展，且其感染源均與中國返台者有關，建議戴口罩時機宜從「一不三要」改為「一不四要」。

中央流行疫情指揮中心26日統計，25日國內新增14例嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）通報個案，目前累計通報2073個案，含32名確診（26日新增案32）、2014名排除，其餘隔離檢驗中（18名初驗陰性、其餘待檢驗）；確診個案中，1名死亡、5名出院、其餘個案持續住院隔離中。

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▼施文儀認為，戴口罩時機宜從「一不三要」改為「一不四要」。（圖／記者林敬旻攝）

施文儀25日在臉書說，由於台灣疫情往家庭群聚的方向發展，且其感染源均與中國返台者有關，建議戴口罩時機宜從「一不三要」改為「一不四要」：

一「不」：

在開放空間不用戴口罩。

四「要」：

1、生病者，或去醫院看病時要戴口罩，以保護其他人。

2、免疫力不好的慢性病患者要戴口罩。

3、出入人多擁擠的地方、人與人之間的距離小、地下室或密閉空間要戴口罩。

4、有和從中國回來的家人或朋友同住或交往密切的人，追溯至三周前。