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陸衛健委專家回應新肺病毒「不會人傳人」：當初武漢不說實話我們有辦法？

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,日本,東京。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎衝擊全球，圖為日本東京。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，在中國工程院士、抗煞專家鍾南山出面指出病毒會人傳人之前，中國衛健委早已派兩批專家先後進去武漢內部調查，不過當時得出的結論卻是「可防可控」、「未發現明顯人傳人證據」，和現在的疫情趨勢大相逕庭。對此，疫情爆發前深入武漢的專家則回應，「當初他們（武漢）不說實話，我們有什麼辦法？」

根據《經緯新聞》報導，專家表示，當初他們一直懷疑會人傳人，所以每到一個地方就會詢問當地的醫護人員是否有受到感染，但得到的答案都是沒有，再加上但那時候掌握的資料有限、初期病例多和華南海鮮市場有關，因此沒辦法證實病毒會人傳人，「不過從現在的情況來看，他們在說謊。」

▲▼武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲新冠肺炎疫情關鍵地華南海鮮市場。（圖／翻攝澎湃新聞）

專家也指出，疫情爆發初期一共有41例確診病患，但還有一大批的「疑似病例」，當時他們希望地方能夠通報所有確診、疑似的病例，但地方最終仍然只通報確診病例，甚至表示「你們是不是懷疑我瞞報？」，因此專家也無話可說。

至於「可防可控」的說法，專家則表示，疫情爆發初期掌握到的狀況確實如此，但並不是指說可以「不防不控」，因此導致現在的悲劇。另外，根據《中青報》指出，早在1月初的時候，華南海鮮市場附近的醫院早已發現醫護人員和住院病患感染新冠肺炎，但當時卻因為他們沒有市場的接觸史，不符合診斷標準，因此也沒有上報。

▲北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科的主任醫師王廣發。（圖／翻攝北京大學第一醫院網站）

▲北京第一醫院呼吸和危重症主任王廣發。（圖／翻攝北京大學第一醫院網站）

此外，也曾表示疫情可防可控卻不幸中標的北京大學第一醫院呼吸和危重症主任王廣發，也在近日身體好轉後在微博上發文，表示自己也是第二批到武漢的專家，但當時一樣因為兩方對疫情的資訊不對稱、掌握不足所以才會下出此結論。

不過就算疫情爆發至今看似不可收拾，王廣發表則說，「即使到現在都不能說這個病不可防不可控，可防可控不等於不防不控，同樣要加強重視，大家不能一看到可防可控就覺得萬事大吉、不防了，措施都到位、都重視，才可防可控。」同時，王廣發也澄清，自己當時在進武漢時真的不知道有醫護人員感染，因為他知道的醫護人員感染首例就是他自己。

王廣發微博全文：

我是第二批到武漢的專家。1月8號晚上到武漢、1月9號開始工作，我在醫療救治組，重點關注病人救治問題，每天很忙，工作到凌晨三四點鐘也是有的。工作了8天，始終不知道武漢有醫護人員感染、人傳人情況。

我1月16號回北京時就判斷疫情比較嚴重了，依據有幾個。一是武漢發熱門診病人很多，肺部CT片是非常典型的新冠肺炎，這說明當時在醫院的這類病人已經不少。我們對有些單位也提建議，一定要做好準備、提前準備，不能讓病人都淤積在發熱門診。

另外當時得到一個信息，某醫院12月份肺炎的發生率較往年同期增加17%。我們當時把注意力全集中在華南海鮮市場上，但怎麼肺炎多出來這麼多？而且在一些病例當中，和華南海鮮市場沒任何關係。這是個強烈提示，說明疫情可能更早就發生了。

還有一個值得重視的問題：泰國1月13日通報，篩選11000多個武漢來的旅客，發現1個患者。我們打個折扣，2萬人裡發現1個，武漢人口按800萬算，那也有400例，但1月16日武漢衛健委報告出來的是41例，疫情應該是被低估了。

所以專家組一回到北京就立即開會。其實在武漢時，我們的關注點也是：有沒有人傳人？有沒有傳染性？但掌握的資料比較有限，當時沒有看到明確的人傳人證據。

我們臨床醫生，看的是一個一個“人”，觀察這個病有什麼特點，該採取什麼策略。這個病有沒有傳染性，主要是要靠疾控部門調查研究來判定。

現在越來越多的證據顯示人傳人，但當時我們確實沒有證據。給我們的41例確診病例，有兩起聚集性病例。我們請教過CDC專家，沒法得出“人傳人”結論。

人傳人是複雜的科學概念，要經過一系列的計算，不是說靠哪一個人就能夠說出來。我要特別強調，不是個人去判斷疫情，而是集體一起研判，但是研判的資料，必須得是沒問題的。原始資料有欠缺，甚至有些信息根本沒拿到，判斷上就會失誤。

大家不是都很關心我那句「可防可控」嗎？其實到現在都不能說這個病「不可防不可控」。「可防可控」不是「不防不控」了，同樣需要加強重視。在專家組裡，這是有共識、也提了建議的。大家也不能一看到可防可控，就覺得萬事大吉、不防了，措施都到位、都重視，才可防可控。

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