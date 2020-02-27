新冠肺炎與流感難分辨！連「CT結果」都大同小異...鍾南山：傳染力比SARS更高

▲新冠肺炎症狀與流感相似。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

「如何在很短時間內鑑別新冠肺炎和流感，這是非常重要的」，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山今（27）早指出，兩者症狀相似，且CT結果大同小異，此外疫情傳染情況可能比SARS還高，根據目前統計，「一個人能傳染2到3個人之間，說明傳染得非常快。」

廣州市政府新聞辦今早在廣州醫科大學，舉辦疫情防控專場新聞記者會。鍾南山出席並指出，鑑別新冠肺炎和流感非常重要，因為大家症狀相似，CT結果大同小異，「流感造成的肺炎每年有很多，搞不好把它都混在新冠肺炎中，不是也變成是了。」

▲鍾南山今早對外說明疫情。（圖／翻攝自央視）

另外，鍾南山也表示，「根據我們團隊在傳統模型基礎上加上影響因素，國家強力干預和春節後的回程高峰消除後，預測高峰應該在2月中接近2月底。到了2月15日，數字果然下來了。我們更接近國外權威的預測值。我們有信心，四月底基本控制。」

在預防方面，鍾南山指出，目前也整理出了多組治療方案，一些重要的治療方案病毒轉移的時間都是在5-7、8天，不會超過10天，「我們初步觀察磷酸氯喹的治療效果好一些，但是還有待觀察。接下來會進行認真的對照實驗」。