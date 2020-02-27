復工防疫／廈門台商復工轉型　台灣教師開直播雲端授課

▲廈門閩南師大台籍教授施沛琳。（圖／翻攝福建日報）

記者魏有德／綜合報導

福建廈門的新冠肺炎疫情取得階段性控制，當地台商陸續復工，有台商從疫情中轉型「健康養生產業」，尋覓新新商機，也有尚未返回廈門的台籍教師，運用雲端授課技術，讓課業不致中斷。陸媒報導，任職於閩南師大教授施沛琳上週在台北開始新學期「創意寫作概論」及「閩台民間美術」兩門課程的直播課。

《福建日報》報導，施沛琳表示，雖然這兩門課都是選修課，但每次上線聽課的學生有七八十人。施沛琳發現，她的學生來自大陸各地，最近的在福建，最遠的則來自新疆，甚至有貴州、廣西、雲南等地的學子，「感覺很新奇，也更直觀地感受到大陸教育事業的蓬勃生機。」

由於是首度運用直播授課，施沛琳事前做足了準備，她表示，上課前得提前將PPT做好，上傳學習通平台，上課時則使用通訊軟體，與同學們實時互動。

▲廈門高崎機場防疫。（圖／翻攝福建日報）

此外，在廈門的台商也陸續回到工作崗位上，美格農藝有限公司常務董事陳岱明表示，「目前園區內的生產已經全面恢復，對客戶的服務也在逐步恢復中。」他還提到，福建疫情控制情況良好，也從這次疫情中看到新商機。

陳岱明認為，「未來我們可能會轉型發展健康養生產業，比如，引進藥用性的香草類植物及台灣的萃取技術，生產清潔用品等。」