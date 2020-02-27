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大阪女染新冠肺炎「痊癒後又感染」　專家曝2原因…病毒滿血復活威力超強！

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,日本。（圖／路透）

▲新冠肺炎出現大阪女確診後又感染。（圖／示意圖／路透）

文／中央社

（中央社東京27日綜合外電報導）日本大阪市一名40多歲女導遊一月確診武漢肺炎後本月出院，沒想到26日再度確診，成日本首例。專家研判原因可能有2種，體內殘留病毒增生或再度感染。

日本放送協會（NHK）報導，家住大阪市的40多歲女導遊，一月時確診感染武漢肺炎，之後症狀消失且經檢查為陰性，大阪府政府表示，再度確診感染原因可能是殘留體內的病毒再度增生，也可能是二度感染。大阪府政府表示，這名女導遊一月中旬時曾擔任來自中國武漢旅行團的同車導遊，1月29日確診感染武漢肺炎，並住進大阪府內的醫療機構。女導遊之後症狀消失，本月一日出院，並在6日的檢查確認陰性。

但女導遊19日覺得喉嚨怪怪的且胸口疼痛，之後去了幾趟醫院就診，並在26日再度檢查確認陽性。女導遊本月初出院後每天都配戴口罩在家靜養，也沒有外出工作。大阪府表示，女導遊再度檢查呈現陽性的原因可能是體內殘留病毒增生，也有可能是再度感染武漢肺炎。

對這種特殊狀況，專精傳染病的大阪大學醫學院附屬醫院感染控制科教授朝野和典說，雖然不清楚詳細情況，但因為人在感染後會在體內形成抗體，再感染同一種病毒，一般來說不太可能。朝野說，但如果是人體無法形成充分抗體的話，有可能再度感染相同病毒，或是潛藏在體內的病毒量有可能增加。

另一位傳染病專家、日本東北醫科藥科大學特任教授賀來滿夫說，因為體內無法形成充分抗體而無法完全排除病毒，就算沒有任何症狀，病毒也可能潛藏體內某處，造成「持續感染」。但賀來認為，從女導遊出院後一直待在家裡靜養研判，再度感染武漢肺炎的可能性不高。

他說，從女導遊的案例來看，就算症狀暫時治癒後也不能大意，可以說在因應武漢肺炎這方面來說是一項重大課題。再度檢出病毒有可能傳染給周遭的人，中央政府及地方政府未來對出院患者，應進行更仔細的出院後觀察。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）

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