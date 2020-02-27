鍾南山：曾預測「確診7萬多人」　但投稿國外期刊「被退回來」

▲鍾南山是大陸抗疫專家，SARS時期就擔當重任。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山27日在記者會上表示，他們做了預測模型，預估中國2月中下旬會達到疫情高峰，確診病例約6、7萬人，但投到國外權威期刊，被退了回來，「事實上，我們預測更接近權威。」據衛健委最新資料，截至26日24時，大陸總計報告確診病例78497例，與鍾南山提到的預測數據接近。

鍾南山指出，疫情開始時，國外有流行病學家用權威的試驗模型，預測2月初，中國感染新冠肺炎人數將達16萬人，但這是沒有考慮到國家的強力干預，也沒有考慮春節後的延遲復工的情況下。

▼新冠肺炎在南韓大爆發。（圖／路透社）



鍾南山提到，他們也做了預測模型，2月中旬或下旬達到疫情高峰，確診病例約6、7萬人，投到國外權威期刊，被退了回來，「感覺和上面的預測水平差太多，還有人給我微信『你的話幾天之內就會被碾個粉碎』，但事實上，我們預測更接近權威。」

鍾南山還說，這一次疫情的傳染情況可能比SARS還高，根據目前的統計來看，大概一個人能傳染2到3個人之間，說明傳染得非常快，「如何在很短時間內鑑別新冠肺炎和流感，這是非常重要的，因為大家症狀相似，CT大同小異，這種過程很像，流感造成的肺炎每年有很多，搞不好把它都混在新冠肺炎中，不是也變成是了。」

另外，最近有一些病患康復出院後，核酸檢測又轉成陽性，鍾南山強調，目前不能下絕對的定論，一般來說，病毒的感染規律都一樣，只要身體裡出現了IgG抗體，且增高了很多，病人不會再感染，「至於腸道、糞便裡還有些殘餘，是病人有自己的規律，現在的要害不是會不會再感染，而是會不會傳染給別人，這是需要重點觀察的。」

據大陸國家衛健委資料，截至2月26日24時，中國大陸總計報告確診病例78497例，累計治癒出院病例32495例，累計死亡病例2744例。