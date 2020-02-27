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國際火線／穆巴拉克人生謝幕　阿拉伯之春，再回首

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▲「最後的法老」：埃及前總統穆巴拉克。(圖／達志影像／美聯社)

「最後的法老」：埃及前總統穆巴拉克。(圖／路透)

記者朱錦華／特稿

義大利名導演貝托魯奇(Bernardo Bertolucci)早年有一部自傳性極強的作品：《革命之前》(Before the Revolution,1964)。內容描述一個信仰馬克思主義的青年愛上自己的阿姨、同時又在信仰和中產階級生活之間徘徊掙扎的故事。

這部電影的片名，取自法國大革命至拿破崙時期法國著名外交家德塔列朗(Charles Maurice de Talleyrand-Périgord)的名言：「只有在革命之前生活過的人，才了解生活可以有多麼的甜蜜」(Only those who lived before the revolution knew how sweet life could be)。周二（25日）逝世的埃及前總統穆巴拉克(Mohamed Hosni Mubarak)如果聽過這句話，一定也深有同感。

埃及素來是強人政治。前一個強人總統沙達特(Muhammad Anwar el-Sadat)1981年在閱兵典禮上遇刺身亡後，軍人出身的副總統穆巴拉克獲「扶正」。掌權期間，他一方面跟美國結盟、另一方面又跟伊拉克的海珊(Saddam Hussein)、利比亞的格達費(Muammar Gaddafi)等阿拉伯強人保持友好關係；甚至跟以色列都可以和平共處！他掌政的埃及成為穩定中東局勢的一大關鍵力量。歲月靜好、現世安穩，讓他在總統寶座上一待就是30年，因此贏得「最後的法老」封號。

但是，好美麗的一朵苿莉花，給這位「法老」帶來了惡夢。2011年初，在北非突尼西亞爆發的「茉莉花革命」（茉莉花是該國國花）如野火燎原，迅速演變成撼動伊斯蘭世界的「阿拉伯之春」民主運動。繼突尼西亞總統班阿里（Zineel Abidine BenAli )之後，接下來倒台的，就是穆巴拉克，兩人下台的時間僅相差18天。而引爆「茉莉花革命」的青年水果小販布瓦吉吉(Mohamed Bouazizi)因不滿警察取締而自焚的悲劇事件，發生在2010年12月17日，今年即將屆滿10周年。

大多數革命爆發之前，地上早已撒滿許多火種，只等待一根點燃它們的「番仔火」。一個獨裁者掌權長達30年，國內自然產生很多問題：穆巴拉克在位期間鎮壓異己、貪污腐敗。經濟雖然有成長，但對稅制和社會福利支出的改革，卻造成貧富不均問題更為嚴重，讓大多數人生活更苦。年輕人買不起房子、更沒錢娶老婆。於是，當「春天」從突尼西亞出發，來到下一站：埃及後，在社群號召下，不滿現狀的人民紛紛走上街頭，發動一波波反政府示威。加上美國盟友落井下石，一腳把他踢開，穆巴拉克倉皇下台，後來更因為涉及「下令開槍殺害示威者」及貪污瀆職等罪名被關押、受審。

接下來，「穆斯林兄弟會」的重要人物穆希(Mohamed Mursi)成為埃及首位透過民主選舉產生的總統。但他沒有軍方背景，這種國家領導人在埃及是不可能做得久的。果然，2013年7月，穆希被時任國防部長的塞西(Abdel Fatah al-Sisi)發動軍事政變罷黜，淪為階下囚。奪權成功的塞西後來當選總統，於是，繞了一圈之後，一切返回原點：埃及又回到軍事強人領導的局面。2014年11月29日，開羅刑事法庭判決：穆巴拉克謀殺示威者及受賄罪名不成立。但因為之前一宗挪用公款案中被判刑3年，服刑未滿，因此無法當庭獲釋。直到2017年3月，穆巴拉克終於以近89歲的高齡從軍醫院獲得釋放。

「阿拉伯之春」有為埃及帶來春天嗎？顯然沒有！當然，跟利比亞和敘利亞比起來，埃及人還算是幸運的。利比亞強人格達費遭推翻及殺害後，國家長期陷入內戰，至今仍沒完沒了。敘利亞更慘，除了內戰打個沒完之外，更引爆二戰後最大難民潮及ISIS崛起，禍延全世界。

1916年，愛爾蘭爆發反英國統治的「復活節武裝起義」(The Easter Rising)時，大詩人葉慈(William Butler Yeats)曾以詩詠之，形容說：「一種恐怖之美已經誕生」(A terrible beauty is born)。恐怖與美的結合，透露出人們對革命的憂慮與憧憬。在今天手機與社群當道的年代，革命變得更容易一觸即發、也更難平息。有「準革命」色彩的法國「黃背心運動」即是如此。

然而，始終困擾著「革命志士」的是：革命後的日子真的會比革命之前的日子來得好嗎？沒有人說得準。證諸歷史，大多數革命都是以失敗收場的（所以，它們往往連「革命」的名稱都被剝奪，只能稱「叛亂」或「事件」）。以「阿拉伯之春」為例，也僅有突尼西亞勉強算是嘗到革命勝利的果實。而就算是革命勝利了，勝利者也往往需要先熬過一段可能不算短的苦日子（例如法國及俄國大革命）。

然而，投身革命的人幾乎都可說是「愛國獎券主義者」，相信「有夢最美，希望相隨」，儘管「革命大樂透」的中獎機率低，但是，他們還是願意試試手氣。

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