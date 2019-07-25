流行歌曲話當年／建立在《想像》之上的「藍儂牆」

記者朱錦華／特稿

因為香港爆發「反送中」運動，讓「連儂牆」(Lennon Wall)這個詞最近一再躍上媒體版面。連儂是姓，他的名字叫約翰，這是香港人的譯名，台灣人叫他約翰藍儂(John Lennon)。至於那道牆，台媒自然叫「藍儂牆」，它源自當年還沒有春天的捷克布拉格。

話說一代天團「披頭四」解散後，藍儂與妻子小野洋子宣揚「愛與和平」，反戰、反暴力、反體制的色彩越來越濃厚。藍儂也從一名搖滾偶像變身為「異」見領袖，深受年輕人的愛戴，包括當年被困在共產主義體制內的年輕人。

1980年12月藍儂在紐約遇刺身亡後，有一天，在法國駐布拉格大使館對面很普通的一面牆，被某位不知名的藝術家繪上藍儂的肖像、以及他作品中的部分歌詞。之後越來越多人在這裡塗鴉、宣洩對政府的不滿，讓「藍儂牆」成為布拉格憤怒青年的「聖地」，最終更在1988年引爆一場因為不滿胡薩克(Gustáv Husák)共產政權、學生與警察之間的大規模衝突。

如此名氣響亮的一道牆，很自然的會被其地方複製，當中包括香港。港版「藍儂牆」於2014年雨傘革命期間，首度出現在金鐘區夏慤道香港政府總部，並且被視為當時金鐘「佔領區」的主要地標。 2019年6月「反送中」運動興起，貼滿書寫著抗議話語便利貼的「藍儂牆」，在香港政府總部再度出現。

之後，你「儂」我也「儂」，香港各地居民自發性的在自己所在地區建立起「藍儂牆」。至此，「藍儂牆」不再局限於金鐘一帶，而是像雨傘一樣，遍地開花。

這牆既然以藍儂名字命名，當然跟他的思想有關。而最能反映他思想的作品之一，無疑是1971年發行、集無神論、虛無主義、共產主義、無政府主義於大成的《想像》(Imagine)。

歌詞的第一段就說：Imagine there's no heaven／It's easy if you try／No hell below us／Above us, only sky.(想想，根本沒有天堂／這其實不難，只要你肯試試／腳底下沒有地獄／抬頭抑望，只有藍天)。

對許多有宗教信印的西方人來說，這是一首「驚世駭俗」的歌。因為若真的沒有天堂、沒有神、沒有救贖，是會讓信徒崩潰的。身為眾人膜拜的搖滾偶像，藍儂此曲一出，震撼力可想而知。難怪藍儂自己說，這幾乎等同他個人版的「共產主義宣言」。儘管，他認為真正的共產主義在現實世界中根本不可能實現。

由於歌詞中充滿反戰、反國家主義、世界大同等思想內容，這首作品一再被許多反政府運動列為「戰歌」之一。例如2014年「雨傘革命」期間，有標語就引了這首歌的歌詞：

You may say I am a dreamer／But I’m not the only one／I hope some day you'll join us／And the world will be as one.(你或許說我只是在做夢／但做夢的人不只有我／希望有一天你會加入我們／讓世界融合為一)。

關於這首影響深遠的歌曲，權威的《滾石雜誌》(Rolling Stones)形容它是「藍儂送給這個世界最棒的音樂禮物」。該雜誌在2014年評選「史上最偉大的500首歌曲」(The RS 500 Greatest Songs of All Time)時，《想像》名列第三。

榜上的第一、二名分別是巴布狄倫(Bob Dylan)的《滾石不生苔》(Like a Rolling Stone)、以及「滾石合唱團」(The Rolling Stones)的《慾望不滿足》(I Can't Get No Satisfaction)。不過這兩首歌為大眾熟知的程度遠不及《想像》， 而且有為該雜誌自己「打廣告」之嫌。

《想像》這首歌究竟是怎樣想像出來的呢？1980年藍儂接受《花花公子》雜誌訪問時說，是小野洋子給了他一本基督教的祈禱書，啟發他的靈感寫下這首歌。

但後來他俢正了說法，指小野洋子在創作概念與歌詞上貢獻極大。尤其是她1964年出版的詩集《葡萄柚》(Grapefruit)，更是歌詞的靈感來源，因此應該把她列為共同創作人。他這個遺願終於在2017年時獲得實現。

小野洋子的確是藍儂後半生不可或缺的事業／靈魂伴侶。《想像》的MV開始後，你可以看見兩人相伴著、在霧中一起走向他們位於倫敦的家……。