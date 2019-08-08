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世界之罪／莎朗蒂遇害50周年　曼森與Helter Skelter

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▲曼森,莎朗蒂。（圖／路透／達志影像）

曼森晚年時的照片。右為莎朗蒂。（圖／路透／達志影像）

記者朱錦華／特稿

鎮本周五(8月9日)，是好萊塢女星莎朗蒂(Sharon Tate)遇害的50周年忌日。這宗世紀血案，隨著昆汀塔倫提諾新片《從前，有個好萊塢》(Once Upon a Time in Hollywood)最近的熱映，再度成為媒體和影迷熱烈討論的話題。

本案的4名兇手來自所謂「曼森家族」(Manson Family)。他們的大家長查爾斯․曼森(Charles Manson)經審判後被判定是此案的主謀。他本來被判死刑，但因為加州在1972年時廢死，因此變成無期刑徒，在牢裡一直待到去年(2017年)生命結束題。

曼森為什麼要犯下這宗世紀血案呢？說來故事很長，但若以最簡單的一句來概話就是：「他腦袋秀逗」！他的「秀逗」，起源自一首歌：Helter Skelter (中文普遍譯作《迴轉遊戲》)。時至今日，Helter Skelter已經變成了一個染滿鮮血、背負著深重罪孽的詞彙。

這一切，得從英國天團「披頭四」(The Beatles )說起。 Helter Skelter本來是指遊樂場裡一種繞者高塔構築的「螺旋狀滑梯」遊樂設施，在英語裡可延伸解釋為「混亂」、「狼狽」的意思。

1968年時，「披頭四」之一的保羅麥卡尼(Paul McCartney)因為有意跟另一個天團The Who一別苗頭，同時反擊一些人批評他只會寫一些輕快甜蜜的惰歌，於是寫了一首實驗風格強烈、以「螺旋狀滑梯」比喻愛情／人生的追逐和起落的歌曲。取名為Helter Skelter，收錄在「披頭四」的《白色專輯》(The White Album)裡。

▲位於英國埃塞克斯郡的一座Helter Skelter。(圖／ 翻攝自維百科)

位於英國埃塞克斯郡的一座Helter Skelter。(圖／ 翻攝自維百科)

沒想到的是，這首歌被曼森這個「不正常人類」聽到了。當時正處於動亂的1960年代，反越戰示威風起雲湧、黑白種族衝突強烈、刺殺橫行：美國總統甘迺迪(1963 )、「黑色穆斯林」領袖麥爾坎X(1965)、準備參選總統的參議員羅伯․甘迺迪(1968)、黑人民權領袖馬丁路德․金恩博士(1968)，都是在1960年代遇刺身亡的。當時還有一個主張用武裝革命推翻白人統治的「黑豹黨」(The Black Panthers)！

這種暴力氣氛深深感染了曼森。他建構了一套怪異的「戰爭預言」理論：歧梘黑人／不歧視黑人的兩派白人，有一天會為了黑人問題開戰。接著，黑人又把存活下來的白人殺掉。這個時候，曼森家族就可以從「地下城市」走出來，統治能力不高的黑人，接管這個世界。

曼森聽過Helter Skelter這首歌後，深深著迷，並且深信歌詞裡所說的Top and Down，就是描述他預言裡白人殞落，黑人崛起的狀況。於是曼森就把他這一套戰爭預言／種族戰爭計畫，稱之為Helter Skelter。

後來，曼森認為主動引爆這場Helter Skelter戰爭的時機到了。計畫就是製造大規模屠殺，然後嫁禍給黑人。1969年8月9日至10日，曼森唆使他的家族成員連犯兩起重大謀殺案，第一起就是在導演波蘭斯基的家中，屠殺了包括波蘭斯基妻子莎朗蒂在內等5個人。第二天，他們又以類似的手法殺害了超市主管拉比安卡(Leno LaBianca)夫婦。

當曼森一族被捕受審後，Helter Skelter的論述被搬上法庭。之後，許多有關此案的書籍、電影，名稱都嵌進Helter Skelter這個詞彙。於是，這個詞彙就跟「曼森家族」和他們犯下的一連串血案，再也難解難解分了。

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關鍵字：莎朗蒂,曼森,Helter Skelter

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