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維基百科之亂　從茱蒂嘉蘭「被改名」談起

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▲▼ 芮妮齊薇格《茱蒂》 。（圖／達志影像）

芮妮齊薇格(左)因為詮釋茱蒂嘉蘭的藝界人生，讓她第二度在奧斯卡封后。(圖／達志影像)

記者朱錦華／特稿

拜好萊塢鍾愛拍攝一些「老叩叩」歌影藝人的傳記電影所賜，讓年輕的一代的觀眾得以認識一些當年大腕的風采。不久之前的例子是Sharon Tate， 最近則是Judy Garland。

每當這些前輩藝人的故事被搬上銀幕後，年輕一輩的片商工作人員、影劇記者以及影迷，每每第一個反應就是：誰是Sharon Tate？或者，誰是Judy Garland？接著，大家開始查找「不能沒有你」的維基百科，尤只是中文版。於是，莎朗蒂和茱蒂嘉蘭，在台灣有了新的中文名字。

我之所以這樣說，是有根據的。因為，Sharon Tate在台灣最初的譯名是「雪倫泰特」。莎朗蒂是香港片商和媒體使用的中文譯名，台灣後來跟進。

Judy Garland的改名過程就更曲折了。她最早的中文名字，應該是裘蒂迦倫(如果你搜尋一下網路，在一些資深部落客的文章裡，還可以找到這個譯名)。由於她成名很早，我懷疑這是國民政府在大陸時期的譯名，後來跟著國民政府到台了台灣繼續使用(當然，也有可能是早年時台灣片商給她的譯名)。

至於茱蒂嘉蘭這個中文名字，則是「大部分」取自香港的譯名。我之所以說「大部分」，原因是香港人也並非全然譯作「茱蒂嘉蘭」，而是「茱地嘉蘭」。因為dy在粤語發音裡，最接近的對應漢字是「地」，而非「蒂」(粤語發音接近Tight)。所以，Judy這部電影的香港譯名，正是《星夢女神：茱地嘉蘭》。

舖述了上面這一大串，我真正想說的是：維基百科對查找中文電影資料的人來說真的很重要，大家都在使用它、相信它，因此我期望編撰者的態度能夠更嚴謹一點。

我對維基百科在其他領域方面提供的內容沒什麼意見(很多我也不懂)，但在我稍為知道的歐美電影這一塊，卻往往發現中文版裡的資料疏漏嚴重、錯誤百出，尤其是在資深影人的資料上，這種情形更是嚴重。 如果你看英文版，裡面的資料都是「落落等」。但是到了中文版，卻往往只有兩三段、甚至寥寥數行。資料稍為多一點，錯誤就出來了。

不信？如果你上維基百科中文版的「茱蒂嘉蘭」條目查一下，你會發現，裡面的翻譯非常混亂，同一個頁面上，有些地方是「嘉蘭」，有此地方就變成「加蘭」。她的代表作A Star is Born，有段落裡譯作《星海浮沈錄》，有些地方則譯為《一個巨星的誕生》。至於她的其他大多數作品的片名，都跟在台、港上映時的正式譯名不同，大概是編輯者自己譯的。其他許多影人的中文頁面情形也是這樣。

我知道維基百科的編輯者是無薪的、是在做功德，但既然要造福人群，為什枈麼不做得更好一點？ 前年奧斯卡頒獎典禮上，最佳影片《水底情深》(The Shape of Water)的導演吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)在台上感謝了一些人，當中提到影響他很深的德裔好萊塢文藝片大師道格拉斯塞克(Douglas Sirk，他也是德國名導法斯賓德最推崇的前輩)。塞克有一員愛將：Rock Hudson，是他多部重要作品裡的男主角。

你上維基百科中文版查他的資料時會發現，他的譯名是「洛克哈德森」。如果你問台、港資深一輩子的影迷，恐怕沒幾個人知道他是「啥米碗糕」。因為，台、港一致給他的譯名是：洛赫遜。洛赫遜當年很紅，這個譯名在台、港業界和媒體用了幾十年，如今卻在維基百科中文版被擠掉了，變成了大陸的譯名「洛克哈德森」。

事實上，Rock Hudson當紅時期，正值中共1949年建政後的三反五反、 大躍進、文化大革命時期，他的影片根本沒幾部在大陸上映過。如今，在大陸人看不到的維基百科網頁上，卻採用了大陸人編輯和大陸譯名，這種做法對台、港以大陸以外地區的使用者來說，近乎是漠視、蒙騙與羞辱。

我認為，像這種涉及台、港譯名的東西，應該找大陸以外地區的人、或者會翻牆Google一下的大陸人來校對一下。例如在「洛克哈德森」的頁面上，至少可以附註一下台、港的譯名是「洛赫遜」吧？

今天大家都很倚賴維基百科，我擔心的是：有一天洛赫遜的故事被搬上銀幕時 ，由於年輕一輩不認識他，台、港電影  業者和媒體可能把他的名字譯成「洛克哈德森」！

當然，台灣缺乏有系統的外國藝人和影片譯名查找管道，是造成業者和媒體在使用上混亂與困惑的肇因之一。資深影評前輩黃出曾出過一本《世界名導演集》，後來再版成為《歐美名導演集》(上下冊，聯經出版)。你只要循著導演的名字，就可以查到你想知道的電影譯名，當中大多數是台灣上映時的正式譯名，對查找較早期電影的譯名很有幫助。

另一方面，在台灣屹立數十年的《世界電影》雜誌，有極豐富的資料庫，他們也有官網。可惜的是，資料並未全部輸入。但只要你在上面查得到，無論是影人或影片的譯名，幾乎都百分之百的正確無誤。

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