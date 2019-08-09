世界之罪／從前有個神經病！莎朗蒂血案始末

▲「曼森家族」的3名女成員1970年出庭受審時的畫面。圖左至右分別是艾特金斯、克倫溫克爾以及范赫頓。(圖／達志影像／美聯社)

記者朱錦華／綜合報導

26歲的好萊塢女星莎朗蒂(Sharon Tate)和另外4人在1969年8月9日這一天遭到謀殺。今年8月9日(周五)，剛好滿50周年。許多人不免疑惑：曼森(Charles Manson)和他的「家族」為什麼會殺害跟他們無冤無仇、甚至素不相識的莎朗蒂，而且手法如此兇殘？這又是一個說來話長的故事。起源竟然是跟曼森的星夢破碎有關。

「世紀殺人魔」的曼森是破碎家庭下的破碎產物。母親在16歲那年心不甘情不願的生下他，父不詳。曼森這個名字，是他的繼父取的。

從12歲起的20年內，曼森不斷進出少年懲教所與監獄。1960年代初，他在華盛頓州的麥克尼爾島(McNeil Island)監獄服刑時，跟著名的幫派大哥卡爾皮斯(Alvin"Creepy" Karpis)結為好友，還從他那裡學會彈結他。 曼森不但流露出他對音樂的熱愛，而且還顯示出他頗有音樂才華。受到一些人的讚賞後，曼森開始有了星夢。

1967年後出獄後，他「流浪到加州」。在這裡，他如魚得水，憑著他的領袖魅力，吸引了大批信徒。同樣是在這裡，他認識了在音樂教室教嬉皮彈奏樂器的亨曼(Gary Hinman)。亨曼對曼森頗為欣賞，並且介紹他認識樂團「海難男孩」(Beach Boys)的鼓手丹尼斯․威爾森(Dennis Wilson)。但曼森後來卻恩將仇報，他聽說亨曼繼承了一筆遺產，竟然派他的信徒去謀財害命！

而威爾森也很欣賞曼森，非但一度讓曼森和他的信徒住在他的房子裡，又介紹曼森認識著名音樂製作人梅爾徹(Terry Melcher)；他是好萊塢天后桃樂絲黛(Doris Day)的兒子、玉女影星甘蒂絲柏根(Candice Bergen)當時的男友。

梅爾徹最初對曼森的音樂創作表示感興趣，有意替他出唱片、甚至說要拍一部關於「曼森家族」的紀錄片。雙方見面的地方，是梅爾徹與甘蒂絲柏根同居的愛巢：洛杉磯「天堂大道10050號」(10050 Cielo Drive)。

梅爾徹找曼森試了音。但可能是對成果不滿意，梅爾徹最終沒有跟曼森簽下唱片合約，而紀錄片也沒拍成。接下來，雙方關係鬧僵，此一結果激怒了曼森。

沒多久之後，梅爾徹與女友柏根搬離了「天堂大道10050號」的莊園。業主阿爾托貝利(Rudi Altobelli)把房子租給了電影導演波蘭斯基和他的妻子莎朗蒂。 據了解，曼森曾好幾次造訪該地址，表明要找梅爾徹。但人們不只一次的告訴他，梅爾徹已經搬走了。

然而，當曼森決定發動Helter Skelter戰爭計畫時，還是選定「天堂大道10050號」作為他的修羅戰場。為什麼？這顯然是跟他想報復梅爾徹有關。但人們明明告訴他梅爾徹已經搬走了呀，為何還要衝著這地方來？

這可能有兩個原因：一，曼森不相信梅爾徹真的已經搬走，認為他只是躲起來。二，他知道人已經搬走了，但他對這處「傷心地」充滿恨意，寧願「有殺錯，沒放過」，住在這裡的人都得死！

以正常人來說，尋仇時若發現仇家已經搬走了，是不會對後來住在該處的人痛下殺手的，因為濫殺無辜既無肋於復仇，更徒增罪行。無奈，偏偏曼森就是個「不正常人類」！悲劇最後就這麼無可避免的發生了。

1969年8月8日晚上，曼森命令他的信徒華森(Char les Tex”Watson)前往「天堂大道10050號」，殺光裡面所有的人。而且「手法越殘忍越好」！跟華森一同前往的，是3名女信徒：艾特金斯(Susan Atkins)、克倫溫克爾(Patricia Krenwinkele）、以及卡薩比安(Linda Kasabian)。

他們從大本營史潘牧場(Spahn Ranch )出發，在9日午夜過後抵達目的地。卻在莊園的大門前碰上剛好前來探訪莊園看守人葛瑞斯頓(William Garretson)的18歲青年帕倫特(Steven Parent)，華森二話不說，開了4槍將他射殺。

接著，艾特金絲與克倫溫克爾破壞了莊園大門，讓車子進入。卡薩比安則留在門口把風。當時主建築物內剛巧也是4個人：波蘭斯基的妻子、當時已懷孕8個半的莎朗蒂；莎朗蒂的前男友、著名髮型設計師塞布林(Jay Sebring)；波蘭斯基的好友：編劇弗萊科夫斯基(Wojciech Frykowski)；以及弗萊科夫斯基的女友、「福爾格咖啡企業」的女繼承人艾碧蓋兒․福爾格(Abigail Folger)。

當時波蘭斯基正在歐洲籌備拍新片，不在家。莎朗本來是陪著他的，卻在3周前回到家裡。塞布林的好友、著名音樂製作人昆西鍾斯( Quincy Jones)本來說好要來，但臨時變卦。

華森破壞了一扇窗子，進入屋內，然後打開前門，讓艾特金斯和克倫溫克爾進入。當時睡在客廳的弗萊科夫斯基被吵醒了，驚訝的問闖入者：「你們是誰？想幹什麼？」華森回答說：「我是魔鬼，我是來幹魔鬼勾當的。」

華森吩咐艾特金斯把屋內的其他人也集中到客廳來。華森把一根繩子拋過客廳天花板的橫樑。繩子的兩端分別綁住莎朗蒂和塞布林的脖子。塞布林對莎朗蒂遭遇到的粗暴對待強烈反彈。華森一怒之下開槍射殺了他。

福爾格一度被帶回臥室拿她的錢包，把裡面的70美元給了入侵者。之後，華森刺了她7刀。被綁住雙手的弗萊科夫斯基一度掙脫，跟艾特金斯扭打一陣後衝向前門，卻被華森追上，用槍柄重擊他的頭部，又刺了他許多刀。

與此同時，在外面把風的卡薩比安聽到聲音後趕來。為了阻止大屠殺，她慌稱外面有人要走進來，不過這招沒用。重傷的福爾格企圖從臥室門逃到泳池區，但被克倫溫克爾在草坪前追上把她撲倒。最後華森狠狠刺了她28刀，將她刺死。一息尚存的弗萊科夫斯基努力掙扎要爬出屋外。華森又一陣亂刺結束了他的性命。他總共被刺了51刀。

莎朗蒂努力想保住腹中的孩子，自願成為他們的人質，懇求讓孩子生下來後再取她性命。但一切都是枉然。她總共被刺了16刀死亡。動刀的可能是華森、或是艾特金斯。華森後來寫道：「當她被殺時，一直喊著：「母親...母親。」

之前4人出發時，曼森曾告訴他們：「留下一個記號。要讓人覺得毛毛的那種。」於是艾特金斯用綁住弗萊科夫斯基雙手的毛巾，沾上莎朗蒂的血，在屋子的前門寫上大大的一個字：Pig(豬)。第二天，曼森認為這宗案子幹得「亂糟糟」。於是親自帶領信徒幹下超市主管拉比安卡(Leno LaBianca)夫婦的劫殺案。

1969年8月16日，警方以偷車罪嫌突襲搜索了史潘牧場。控罪後來被撤銷，所有人都獲釋。不久，曼森和他的信徒離開了史潘牧場，前往較偏遠的巴克牧場(Barker Ranch)。但警方仍然認為他們涉嫌重大，1969年10月又突擊搜查了巴克牧場，並且再度以偷竊汽車罪名逮捕了多名信徒。

之後，一名信徒向警方爆料艾特金斯涉及亨曼的謀殺案。她因此遭到起訴。艾特金斯在被拘留期間，向兩名獄友自爆參與了莎朗蒂／拉比安卡案。兩人向上舉報。這宗「世紀血案」的幕後藏鏡人，至此終於曝光。