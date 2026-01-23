新竹餐飲店老闆涉販毒「羈押54天」　無罪定讞獲補償16萬2千元

▲男遭羈押54天最後被判無罪，法院准予補償16萬2000元。（圖／資料照）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名男子涉嫌販賣第二級毒品等案件，遭羈押54天，案件經審理後最終判男子無罪，男子申請刑事補償，新竹地院准予補償16萬2000元。

根據判決，王姓男子因涉嫌販賣第二級毒品等案件，自2024年10月8日起准予羈押，並於同年11月29日裁定准予具保後停止羈押，共計受羈押53日，而上述案件經判決無罪確定；而王男遭羈押前年僅31歲，經營知名連鎖餐飲店，正努力擴張門市，搶佔市場，尋求新據點，已投入大量資源，且已婚育有年幼子女，卻因突遭羈押，除失去人身自由外，事業完全停頓，美滿家庭一夕破碎，又因禁見使一切正常社交生活均告斷絕，更引發多次癲癇發作，對母親、配偶內疚不已，請求每日5000元補償。

法院認為，本案羈押是在偵查程序前期階段，羈押目的是確保日後到庭接受審判，或保全刑事證據，訊問筆錄及押票載明認定有羈押原因及必要性理由。

法院考量王男於案件審理期間曾有癲癇發生，羈押禁見期間無法工作及照顧配偶、子女，以及其於羈押期間身心遭受痛苦、名譽減損、可能所受財產損失等一切情狀，每日補償5000元尚屬過高，應以每日補償3000元為適當，核計應准予補償羈押日數為54日，補償金額計16萬2000元。