特別預算27日拍板！防治補助編196億、紓困振興列404億

▲行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

有關行政院27日召開院會，預計通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，將依2月25日立法院審議通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第11條規定編定，經費上限為600億，其經費來源以移用以前年度累計的歲計剩餘300億並舉債300億支應。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，其中有關社會救助與醫療保健的「防治」經費編有196億，有關農業與經濟服務支出的「紓困及振興」經費編有404億，分別由原民會、客委會、通傳會、內政部、教育部、經濟部、交通部、農委會、衛福部、文化部以及海委會等11個相關部會提出，總計600億。

Kolas表示，其內容包括觀光產業行銷與補助、建置防疫服務平台、執行國境檢疫、中小企業融資保證、企業貸款利息補貼、餐飲商圈夜市或藝文振興抵用券、補助陸海空運、農漁業者產銷調節與利息補貼、購置病毒檢驗試劑耗材與儀器、防疫隔離假之補償金、海上防疫勤務所需的油料及維修費等。有關詳細的預算內容，仍將以明天院會通過內容的為主。

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