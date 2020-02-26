送青蛙到醫院揭南部有700多例？　蘇貞昌：笑死！假消息關3年罰300萬

▲▼行政院長蘇貞昌痛斥網路瘋傳的假消息，並提醒國人如果有散播疫情假消息，最高可能關3年、罰300萬。（圖／蘇貞昌臉書）

記者陶本和／台北報導

近日網路上出現散播假疫情的文章，行政院長蘇貞昌26日在臉書指出，請國人善用檢舉功能，更不要轉傳假消息，同時也提醒大家，紓困特別條例已經施行，散播有關疫情的假消息，最高關3年、罰300萬，這種玩笑不好笑。

網路上近期瘋傳幾段文字，指稱自己的六叔在屏東養青蛙，要送貨到屏東體育館，但被保安攔住不給進，聲稱裡面有大通舖臨時醫院；訊息更指稱，南部已經有700多例新冠肺炎等。對此，蘇貞昌在臉書強調，這是一則「假消息」。

蘇貞昌更指出，根據根據屏東縣府調查，有紀錄以來，沒有人送青蛙到屏東體育館，「這幾天網路上出現一堆散播假疫情的文章，情節誇張又不合理、用詞和文法都不太像是台灣人寫的，我要請大家善用檢舉功能，更不要轉傳假消息」。

蘇貞昌提醒國人，紓困特別條例已經施行，散播有關疫情的假消息，最高關3年、罰300萬，這種玩笑不好笑，請不要以身試法。

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