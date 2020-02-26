未禁止小巨蛋展演　北市府籲：非必要活動延後、取消

▲ 台北小巨蛋是否禁止展演，外界關注。（圖／記者姜國輝攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，北市小巨蛋展演活動，恐造成群聚感染的狀況，引發外界關注。對此，北市副市長黃珊珊26日表示，希望非必要活動延後、取消，大型密集的集中式場域，能夠避免就盡量密免。

黃珊珊說，目前為止立場希望比照中央，但是剛剛有跟專家討論幾個原則，非必要活動都是希望延後或取消，大型密集的集中式場域，能夠避免就盡量密免，這兩個原則下，會在下個會議討論北市大型活動建議。

黃珊珊指出，北市目前為止自己舉辦的戶外活動，已經取消飲食攤位，但是聚集性的，像小巨蛋部分，如果中央如國家劇院、國家音樂廳沒有取消，就要求他們做好防疫，若中央要求全部取消，當然就配合。

黃珊珊提到，小巨有比較大的問題是，現在取消後沒有檔期給對方，會有相關權利義務問題，她也要求捷運公司跟承辦單位做了解協商，如果取消怎麼處理，到底是不可抗力，還是中央命令比較沒有責任，如果片面取消責任在哪，這要去了解，北市先做建議，大型活動還是個案協商處理。

黃珊珊強調，目前北市是認為社區感染風險高，因此朝向大型密集場域，盡量避免甚至延後取消的方向走，因為傳染病防治法，現在指揮是在中央，但是北市不能命令，可能法律上不具效力，所以還是等中央。

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