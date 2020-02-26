　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

寧夏現伊朗傳入病例！患者「莫斯科、上海、蘭州」趴趴造...政府急尋接觸者

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,伊朗。（圖／路透）

▲寧夏現伊朗傳入病例。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，大陸不斷強調要加強防控工作，不過寧夏中衛市26日公布1例由伊朗傳入的患者，自從19日他從伊朗乘機飛往莫斯科，之後於20日到達上海浦東國際機場，住在和頤和至格酒店，22日又從上海火車站乘車到蘭州，隔日晚間轉車於24日凌晨到達中衛。政府公布患者的乘坐航班、時間及車次等，緊急追蹤尋找密切接觸者。

綜合陸媒報導，患者主要活動軌跡，2月19日下午13時30分（伊朗時間），他從伊朗機場搭乘SU513航班（座位號16B）於17時左右（莫斯科時間）到達莫斯科機場，最後於機場附近的膠囊旅館停留16小時，且期間都使用N95口罩。20日上午9時左右（莫斯科時間），患者自莫斯科機場乘坐SU206次航班（座位號35A），於晚間23時5分（北京時間）到達上海浦東國際機場，之後乘坐出租車到達和頤和至格酒店居住（房間號3078）。

21日下午16時時左右，患者乘電梯下樓將所寄物件交與快遞員後返回房間，期間患者與快遞員均使用一次性口罩；隔天上午9時搭乘網約滴滴車（滬GY0322）到達上海火車站，候車期間曾在火車站廣場手機卡代辦點辦卡，晚間就搭乘Z216次列車於23日晚間17時20分到達蘭州火車站。據悉，患者乘坐火車時均使用一次性口罩。

23日晚間8時，患者自蘭州乘坐K9664列車（座位號1車4座，實際坐在靠車廂門第3排一處6人座位處）於24日凌晨1時19分到達中衛，期間也是使用一次性口罩。

寧夏中衛市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指導部指出，要是有居民朋友曾與該患者有過密切接觸或在不同場合同行、交談、照面等，應該立即與他們聯絡，並主動配合做好居家隔離觀察或集中隔離觀察工作。

消息曝光後，不少網友大嘆「最最擔心的事情發生了」、「好累，感覺沒完沒了了」、「擴!!大家多多留意!!」、「咱不鬧了好不好…」、「膠囊旅館。。。看看誰中獎了」、「到處亂竄」、「拜託麻煩請告知一下」、「這就開始境外輸入了……一定要嚴加防範」、「又開始了，什麼時候是結束」。

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,伊朗。（圖／路透）

►2020愛你愛你～超強神仙水來囉～

ET快訊
電話傳來「我是爸啊」她秒當機　詐騙男羞愧道歉
快訊／新北宣布停辦萬金石馬拉松　報名選手資格延至2021
快訊／莎拉波娃退休！　俄羅斯網壇女神結束職業生涯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

寧夏現伊朗傳入病例！患者「莫斯科、上海、蘭州」趴趴造...政府急尋接觸者

防疫烏龍！確診數誤植「–107」　湖北荊門官員遭誡勉

支持新冠肺炎疫情防控！習近平、李克強、栗戰書等7人捐款

香港首架包機赴湖北返回隔離14天　滯留武漢532人優先搭乘

新冠肺炎重創餐飲、住宿業！陸商務部：預計疫情結束會迅速恢復

「外交部戰狼槓上蓬佩奧」　狂問《華爾街日報》是美國務院代理人

中共黨媒點名「張雅琴」　大罵6主播及媒體人「台灣假新聞滿天飛！」

不受疫情影響！陸「最大規模」油氣產能建設啟動...採雙線作戰模式

運動龍頭扛不住疫情！　愛迪達「大陸銷售額下跌 85%」

不斷更新／才宣布無新增病例！　北京新增1確診「22日從武漢來京」

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

《託陰2：布拉姆回來了》精彩預告

北監「38位受刑人」組口罩工廠　暖心：多做1份，社會就多1份安全

寧夏現伊朗傳入病例！患者「莫斯科、上海、蘭州」趴趴造...政府急尋接觸者

防疫烏龍！確診數誤植「–107」　湖北荊門官員遭誡勉

支持新冠肺炎疫情防控！習近平、李克強、栗戰書等7人捐款

香港首架包機赴湖北返回隔離14天　滯留武漢532人優先搭乘

新冠肺炎重創餐飲、住宿業！陸商務部：預計疫情結束會迅速恢復

「外交部戰狼槓上蓬佩奧」　狂問《華爾街日報》是美國務院代理人

中共黨媒點名「張雅琴」　大罵6主播及媒體人「台灣假新聞滿天飛！」

不受疫情影響！陸「最大規模」油氣產能建設啟動...採雙線作戰模式

運動龍頭扛不住疫情！　愛迪達「大陸銷售額下跌 85%」

不斷更新／才宣布無新增病例！　北京新增1確診「22日從武漢來京」

連假演唱會連三喊卡！　蘇慧倫、鼓鼓、白安全取消「將風險降最低」

台南女大生意外有了！男友也知…學校宿舍淋浴間產女　掐死殺嬰丟棄判8個月

拆除老舊天花保留原始樑體　60年老屋「日光佐書香」宛如書店

中研院晚間FB：純度99%「公克級」瑞德西韋成功合成！

不斷更新／鑽石公主增至705例　歐洲8國發現確診…希臘淪陷

楊丞琳「換超嫩新髮型」花7小時！　成果曝光：不說不知道我要滿36歲了呢

閻奕格黑歷史遭掀...高爾宣脫口虧「她有4個胸部」全場笑爆！

自曝家人狂接「謾罵電話」　顏清標激動脫稿：別針對我87歲父親

Gail從日本回國「已自主隔離5天」！　曝近況照報平安：我很好請放心

長輩少參加遶境！　醫勸「超過50歲」一確診致死率↑...80歲以上更危急

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

大陸熱門新聞

參加宗教祈福盛會！一家7人發病確診

老人家中死亡被發現！男童：外面有病毒

辣模被困武漢　直擊第33天慘況

醫學院女大生陳屍下水道28年後破案！「26歲嫌」背景曝

8次核酸檢測「均為陰」！洗碗女工染疫…

中共黨媒點名「張雅琴」痛罵6主播、媒體人

武漢官方通報「零號病患」…去年12月8日發病！

要大陸戴口罩向世界鞠躬道歉　前央視主持人被灌爆刪文

香港要發「防疫紅包」每人可領3.9萬元

還沒開學！13歲少年「菜刀殺死36歲熟睡母」打電話自首

武漢封城驚傳「地獄叫聲」　民眾悶壞哀號

武漢封城35天　台商嘆：只有唯一出路

新冠病毒或損「免疫系統」

90歲爺爺住進自己的病區...6天後離世！

更多熱門

相關新聞

家人被騷擾　顏清標：針對我就好

家人被騷擾　顏清標：針對我就好

大甲媽遶境是一年一度重要宗教盛事，但隨各國新冠肺炎（COVID-19）擴散，外界紛紛呼籲活動停辦。鎮瀾宮基金會董事長顏清標26）表示，媽祖遶境暫定如期舉行，但若政府喊停，也絕對配合，只希望衛福部要作出判斷，不能任網路帶風向，甚至打到他家謾罵，講到激動處一度脫稿、表情凝重。

Gail「已自主隔離5天」曝近況照報平安

Gail「已自主隔離5天」曝近況照報平安

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

龍德宮8天往返遶境！信徒：不怕疫情

龍德宮8天往返遶境！信徒：不怕疫情

快訊 ／新北宣布停辦萬金石馬拉松

快訊 ／新北宣布停辦萬金石馬拉松

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19武漢肺炎寧夏伊朗大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

21歲女大生斷魂！轎車未依號誌左轉害命

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

波蘭旅客攜4000片　遭台北海關全數沒收

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面