寧夏現伊朗傳入病例！患者「莫斯科、上海、蘭州」趴趴造...政府急尋接觸者

▲寧夏現伊朗傳入病例。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，大陸不斷強調要加強防控工作，不過寧夏中衛市26日公布1例由伊朗傳入的患者，自從19日他從伊朗乘機飛往莫斯科，之後於20日到達上海浦東國際機場，住在和頤和至格酒店，22日又從上海火車站乘車到蘭州，隔日晚間轉車於24日凌晨到達中衛。政府公布患者的乘坐航班、時間及車次等，緊急追蹤尋找密切接觸者。

綜合陸媒報導，患者主要活動軌跡，2月19日下午13時30分（伊朗時間），他從伊朗機場搭乘SU513航班（座位號16B）於17時左右（莫斯科時間）到達莫斯科機場，最後於機場附近的膠囊旅館停留16小時，且期間都使用N95口罩。20日上午9時左右（莫斯科時間），患者自莫斯科機場乘坐SU206次航班（座位號35A），於晚間23時5分（北京時間）到達上海浦東國際機場，之後乘坐出租車到達和頤和至格酒店居住（房間號3078）。

21日下午16時時左右，患者乘電梯下樓將所寄物件交與快遞員後返回房間，期間患者與快遞員均使用一次性口罩；隔天上午9時搭乘網約滴滴車（滬GY0322）到達上海火車站，候車期間曾在火車站廣場手機卡代辦點辦卡，晚間就搭乘Z216次列車於23日晚間17時20分到達蘭州火車站。據悉，患者乘坐火車時均使用一次性口罩。

23日晚間8時，患者自蘭州乘坐K9664列車（座位號1車4座，實際坐在靠車廂門第3排一處6人座位處）於24日凌晨1時19分到達中衛，期間也是使用一次性口罩。

寧夏中衛市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指導部指出，要是有居民朋友曾與該患者有過密切接觸或在不同場合同行、交談、照面等，應該立即與他們聯絡，並主動配合做好居家隔離觀察或集中隔離觀察工作。

消息曝光後，不少網友大嘆「最最擔心的事情發生了」、「好累，感覺沒完沒了了」、「擴!!大家多多留意!!」、「咱不鬧了好不好…」、「膠囊旅館。。。看看誰中獎了」、「到處亂竄」、「拜託麻煩請告知一下」、「這就開始境外輸入了……一定要嚴加防範」、「又開始了，什麼時候是結束」。

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