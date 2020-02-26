遶境堅持要辦！他號召「吃貨救國」：停辦就買你2包水餃　網狂喊+1

記者趙蔡州／綜合報導

許多人關心一年一度的大甲媽祖遶境是否停辦，鎮瀾宮董事長顏清標26日宣布，馬祖遶境活動將照常舉行，但如果政府下令禁止會配合。消息立刻在網路上引發熱議，甚至有網友在臉書發起「吃貨救國運動」，只要顏清標願意停辦大甲繞境，他就會買2包顏清標旗下公司的水餃，吸引了許多人留言喊「+1」。

原PO在臉書表示，「我要發起第一屆，吃貨救國運動，你（顏清標）停辦大甲繞境，我來買水餃兩包」、「吃餃子，素來有招財進寶之意，也是代表台灣人祈求國泰民安的心願」、「咱們先釋出善意，咱們先釋出善意，也好要讓標哥有時間包水餃，大家喜歡就一起響應，一戶買兩包，讓標哥知道台灣人絕對是體己的。」

▲網友號召吃貨救國運動，「標哥停辦遶境，就買你2包水餃。」（圖／記者黃士原攝）

其他網友看了紛紛留言，「如果他願意停辦遶境，我也願意購買水餃」、「停辦，團購就+1啦」、「這麼有意義的活動，一定要分享」、「大家一起響應了，停辦遶境」、「有點創意，如果標哥願意停辦，我也買幾包補貼標哥」、「笑到不行，你停辦，我幫買，說到做到。」

大甲媽祖遶境是台灣一年一度的宗教盛宴，每年吸引了超過百萬人到場共襄盛舉，但外界多數認為現在舉辦高密度的群聚活動，可能會成為新冠肺炎的防疫突破口。顏清標召開記者會宣布，媽祖遶境暫定如期舉行，但會停辦起駕宴等活動，將省下來的費用，提撥3千萬元給疫情指揮中心。