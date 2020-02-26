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破解「媽祖遶境」防疫漏洞　棒球評論家提議：專機低空飛行

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▲大甲媽祖遶境起駕（圖／記者林世文攝）。

▲大甲媽祖遶境是否如期舉辦，成為近日討論的話題。（圖／記者林世文攝）

記者林彥臣／綜合報導

受到來自中國武漢的新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，「三月瘋媽祖」的各地遶境活動，是否會成為防疫破口成為近日爭論的重要議題。知名棒球評論家許維智就在臉書上提議，可以安排直升機低空飛行遶境，就不怕疫情影響。

大甲媽祖遶境是全球三大宗教盛事之一，今年鎮瀾宮的遶境行程將在3月19日起駕，但是9天8夜的行程當中，會有來自世界各地的信徒參與，甚至將有很多共居、共食等緊密接觸機會，再加上南韓、新加坡、伊朗都因為宗教活動產生大爆發的案例，讓許多人憂心媽祖遶境會成為防疫破口。

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▲▼棒球評論家許維智提議，用直升機讓媽祖空中繞境。（圖／取自許維智-北屯HomeRun臉書）

▲棒球評論家許維智提議，用直升機讓媽祖空中遶境。（圖／取自許維智-北屯HomeRun臉書）

知名棒球評論家、朝陽科大及台中科大兼任助理教授許維智在臉書上發文表示，中台灣教授協會連署停辦大甲媽遶境活動，茲事體大，媽祖絕對可以體諒善男信女與台灣老百姓，政府應該態度更堅決，請停止所有宗教群聚遶境出巡活動，眾神護台灣，「眾神絕對會保佑我們」

許維智說，「應該來建議小英，這次我們派直昇專機，恭請全台灣重量級輩分高的媽祖在全台灣低空飛行遶境，所有信徒抬頭仰望，合什（十）敬拜，我相信媽祖也會很高興的」。

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