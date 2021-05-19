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「未戴口罩」路人挫閃避　沒看新聞！高雄攤商無奈辯：狂睡一整天

▲高雄市前鎮一名攤商表示自己沒有看電視，所以不知道外出要戴口罩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市前鎮一名攤商表示自己沒有看電視，所以不知道外出要戴口罩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市進入三級警戒，市長陳其邁一句「昨天歹勢，今天別靠勢」表述要強力執行防疫戴口罩，高雄市警力動了起來，一名準備到凱旋夜市擺攤的攤商，當場被抓，他表示「自己沒看電視」所以不知情。另外，高雄山區的六龜分局也一口氣開出4件舉發單。

前鎮分局員警在進行口罩專案勤務時，發現凱旋夜市的入口，有一名男子沒有戴口罩，員警立即上前舉發，他一臉無辜表示自己並不知道，因為他是攤商，剛睡醒就出門工作，沒有看新聞並不知道現在「已經強力要求」戴口罩，而且自己是因爲搬貨物須大量呼吸所以不方便戴口罩，以免呼吸困難。

不過員警表示，「現在是全面三級警戒，防疫比搬重物更重要，有生命才能持續工作，請配合戴口罩」，遂予以製單移請衛生單位裁罰。另外也有在公園散步運動不戴口罩被舉發的民眾，前鎮分局一共開出6張舉發單。

▲高雄市前鎮一名攤商表示自己沒有看電視，所以不知道外出要戴口罩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市前鎮警方依法舉發未戴口罩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市三級警戒，不只是市區抓得嚴，因為之前台中有2名染疫民眾到濟公廟進香，六龜居民非常緊張，所以六龜分局也是「加嚴措施」，六龜區超商還是有人沒有戴口罩，同樣也被開4張舉發單。

由於違反防疫規定，警方已經將蒐證資料交由衛生局裁罰，依法可罰新台幣3000元到1萬5000元，但是最後罰款金額要等衛生局裁定。

▲高雄市前鎮一名攤商表示自己沒有看電視，所以不知道外出要戴口罩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲六龜分局因為台中確診民眾前往濟公廟參拜，這次也是強力防疫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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