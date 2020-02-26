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「媽祖也是有人情味der」　陳柏惟：遶境不需停辦

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▲▼立法院會審議「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」協商保留部分逐條表決 陳柏惟測試使用表決器 何志偉 陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

大甲媽祖遶境3月19日起駕，原考量新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，外界有諸多討論，基進黨立委陳柏惟25日被問及此事時表示，會替選民打電話與鎮瀾宮溝通，他個人26日再度發文，認為「遶境不需停辦」，也建議政府尊重宗教傳統，同時宣布管制民眾參加。

陳柏惟26日在臉書針對媽祖遶境發文。他說，現代一點講，「遶境」就是總公司巡視分公司，「進香」就是分公司去總公司開會。因此陳柏惟認為，「遶境不需停辦」，媽祖本身去哪裡應給予尊重，但信眾要不要跟去，就必須配合國家防疫政策，建議政府尊重宗教傳統，但宣布管制民眾參加，「媽祖也是有人情味der」。

陳柏惟25日受訪時曾表示，大甲媽祖沒有政治問題，但遶境若發生群聚感染，萬一疫情爆發，責任在誰身上，「不是一句媽祖會撲滅疫情、或鎮瀾宮說可以控制就能解決。」

陳柏惟指出，萬一發生疫情，是政府要處理、責任也在政府，所以政府有義務跟主辦單位溝通，對於民眾來說，有辦就是可以參加，但沒辦也可以，沒有說非辦不可、或一定不能辦的事情，「政府要積極溝通，不要一個決定要辦，但出事是另一個在擦屁股。」

▲大甲媽今年訂於3月19日起駕。（圖／鎮瀾宮提供）

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