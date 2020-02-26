防堵疫情擴散！台鐵陳報「紅外線測溫儀」添購計畫：4月後交貨

▲台鐵每日旅運量龐大。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

每日搭乘台鐵的旅客約60萬人次，為加強篩檢發燒旅客，交通部台鐵局計劃採購32台紅外線測溫儀，以輔助額溫槍量測體溫，預計運用在旅客運量較大的車站，如台北車站等，上週已將計畫陳報交通部，目前廠商均回復需到4月才能交貨。

同為通勤族的交通部長林佳龍表示，雙鐵每日旅客人數眾多，瞬間進出站的人流龐大，若要一一以額溫槍量測旅客體溫，將對人力造成極大負擔，因此希望車站也可以比照機場，設置紅外線體溫檢測器，旅客是否發燒就可一目瞭然，減少作業人力。

請繼續往下閱讀...

▲大眾運輸為密閉空間，病毒容易傳染。（圖／記者湯興漢攝）

林佳龍表示，目前相關廠商都供不應求，需要到4月才能交貨，他指出，紅外線測溫儀也算是重要的戰略物資，希望我國國家隊除了生產口罩外，也可以加速生產測溫儀，提供公共場所出入使用。

高鐵公司表示，已添購24座紅外線測溫儀，預計最快4月交貨，屆時將設置在12個車站的出入口。

台鐵局則表示，已計劃採購32台「紅外線測溫儀」以輔助額溫槍量測體溫之用，運用在旅客運量比較大的車站，上週已將計劃陳報交通部，洽詢廠商都回復要4月份以後才能供應，該計劃正積極辦理中。