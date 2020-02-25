大甲媽遶境有解套！　賴清德：祈福、遶境可分兩階段進行

▲大甲媽祖。（圖／記者林世文攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣宗教盛事大甲媽祖遶境可能因新冠肺炎疫情影響喊停，內政部長徐國勇受訪時表示，希望能延期舉辦，但百萬名媽祖信徒可能無法接受。對此，準副總統賴清德晚間於臉書發文提出解套方法，認為遶境活動可分兩階段進行，呼籲廟方審慎評估。

賴清德25日晚間發文表示，為避免在遶境期間，人潮壅擠或共餐共宿所產生群聚感染風險，呼籲廟方審慎評估，或許可以考量分兩階段進行，原定祈福儀式照常舉行，而易造成群聚感染的遶境活動，則待疫情結束後，由廟方請示媽祖，再擇期舉辦。

▲賴清德。（資料照／記者蔣婕妤攝）



賴清德指出，亞洲、歐洲部分國家，都已接連傳出群聚感染事件，致使疫情難以掌控，有前車之鑑，台灣更須審慎行事，才不會讓防疫出現破口，前功盡棄，徒增變數。

賴清德強調，此時全國醫護人員正站在第一線努力，更為了顧全台灣防疫能量，而犧牲出國權益的關鍵時刻，「若因遶境活動引發疫情快速傳播，著實對不起在防疫前線為我們奮鬥的醫護人員。」

賴清德相信媽祖護佑眾生慈悲為懷，信徒心誠則靈，在防疫特殊時期，配合中央防疫指揮中心作為及建議，以安全的方式敬天酬神，也能達到敬神及撫慰人心的效果。

主辦大甲媽祖遶境活動的大甲鎮瀾宮董事長顏清標，26日上午9點將開記者會，說明遶境活動是否如期舉辦。

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／鎮瀾宮臉書）

其他人也看了這些...



►白沙屯媽祖9天8夜遶境 3/24日照常舉辦！拱天宮：政府控制得宜

►大甲媽祖遶境停辦？ 徐國勇：大型宗教活動應考慮延期

►媽祖照常遶境！ 醫曝一旦感染「3混亂」也來：痊癒只感謝祂保佑



更多熱門新聞...

►網喊快停辦「大甲媽百萬人遶境」 陳時中：會找宗教領袖、團體討論

►大甲媽遶境3/19起駕 鎮瀾宮副董鄭銘坤：若「封城」就不辦

►「3月瘋媽祖」照常vs.停辦 民俗專家3點建議：別把責任推給神明

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！