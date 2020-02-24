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網喊快停辦「大甲媽百萬人遶境」　陳時中：會找宗教領袖、團體討論

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記者賴文萱／台北報導

年度盛事大甲媽9天8夜遶境將於3月19日起駕展開，但如今新冠肺炎疫情仍持續延燒，不少人擔憂這場動輒上百萬人的國際級活動恐會增加傳染風險，就有網友在鎮瀾宮臉書留言希望慎思取消遶境。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24）日表示，這兩天看到韓國這樣的大型集會，讓我們非常擔憂，內政部會跟相關宗教領袖跟團體來討論，找出一個大家可以接受的方法。

因應疫情持續延燒，針對大型集會及即將到來的清明連假是否有研議相關措施幫助社區備戰？陳時中表示，清明連假相關國人回來的意願都不高，因為回來要居家檢疫，時間上就會有相對的困難；第二個就是說疫情過了，他們有很多公司的事業需要做整頓跟安排，所以意願不高。至於有關廟會活動，他說，會積極跟地方相關宗教領袖來做討論。

另一方面，在社區準備方面，陳時中說，昨天特別公布了關懷服務的計畫，希望把地方的動能動起來，地方相關的溝通協調資源準備都會迅速，希望3/1前地方相關的關懷服務體系可以建構完全，也希望未來有什麼大事可以把這個機制建構好，未來可以提供相關服務。

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▲▼大甲媽,媽祖繞境,鎮瀾宮,顏清標。（圖／記者吳杰澄攝）

▲疫情持續延燒，3月大甲媽祖繞境因人口密度高，讓不少人相當擔憂。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

今年大甲媽遶境時間在鎮瀾宮董事長顏清標等人上香擲筊後，決定在3月19日晚上11點5分起駕，28日回鑾，這項被喻為世界三大宗教盛事的遶境活動，參與信徒加上沿途擺香案祭拜的人數上百萬人。但在新冠肺炎疫情尚未解除之際，不少網友湧入鎮瀾宮臉書上留言，雖然遶境在戶外，但信徒不論是吃飯或是入廟拜拜，都是近距離，人口密度非常高，令人很擔憂，應該慎思取消遶境。

▲▼(1400)疾管署記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲指揮中心目前尚未禁止大型集會活動，但陳時中表示，會根據疫情隨時調整。（圖／記者黃國霖攝）

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