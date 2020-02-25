朱立倫防疫在家看「利正赫、朴世路」　籲政府放寬企業投資台劇





▲朱立倫臉書發文談OTT平台流量衝高。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫25日在臉書發文，面對新冠肺炎（COVID-19）讓民眾出門頻率大幅減少，放假、下班都在家看劇，近期超夯的三部連續劇中男主角們「利正赫、朴世路、李子維」也成為年輕人熱烈討論的話題，他呼籲政府放寬企業投資台灣影劇，讓台灣的軟實力在全球被看見。

由於全球疫情持續蔓延，影響日常生活，朱立倫說「宅經濟」快速升溫，大家下班後、週末假日索性待在家中追劇，各大OTT平台流量衝高，也順勢推出「少出門、多看劇」，他指出，台灣的創作能量豐沛，一定有機會在這波全球串流影音風潮中脫穎而出，把握機會，大家加油。

朱立倫說，這幾週台劇《想見你（Someday Or One Day）》，受到熱烈討論；韓國影集《梨泰院（Class）》、《愛的迫降（Crash Landing on You）》，好友都紛紛在臉書推薦。無論《想見你》，用台劇最不擅長的奇幻、懸疑述說愛情，以穿越時空的手法，看見黃雨萱和李子維來自靈魂的情感；或是朴世路、趙以瑞，長家、甜栗對決格局，細緻刻畫主角個性、社會多元組成與階層的翻轉；還是利正赫、尹世理，摒棄偏見立場、對比南北韓文化和生活上的差異，最終愛情仍舊戰勝一切。

朱立倫跟上流行，追起最新的影集，貼近年輕人的話題，除此之外，他要強調的是，面對世界新趨勢，台灣應該放寬商業與戲劇運作的界線；在公平競爭之下，不僅只透過政府補助或投資，而是鼓勵企業進一步投資台灣在地內容產業，共創觀眾和企業雙贏的成果。